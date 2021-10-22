«Было больно, сердце разбивалось»: Потап признался, что долго не решался бросить жену ради Насти Каменских

Потап и Настя Каменских. Фото: Инстаграм.

Потап и Настя Каменских вместе уже 11 лет, но поженились артисты только в 2019 году. Влюбленные долго прятали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой, с которой он прожил вместе 14 лет. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около пяти лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. А Потап долго не решался сказать жене, что любит другую. В интервью украинскому телеканалу «1+1» артист признался, что боялся обидеть мать своего ребенка.

В конце концов Потап собрался с духом и честно признался в изменах.

- Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, было очень больно. Тогда сердце разбивалось. У меня хватило сил это сделать. Сейчас я смотрю и понимаю, что я все сделал правильно. Я очень счастливый человек. Я послушал свое сердце, - рассказал музыкант.

Хотя расставание далось непросто, супруги сохранили дружеские отношения. Сейчас они вместе руководят продюсерским центром MOZGI, а также принимают одинаковое участие в воспитании сына Андрея. Настя Каменских сумела подружиться с мальчиком, Андрей периодически ездит на отдых вместе с отцом и его новой женой. А вот отношения с Ириной Горовой Настя не поддерживает – они не общаются.

Потап был женат на Ирине Горовой 14 лет. Фото: Инстаграм.

Поклонники же с нетерпением ждут того момента, когда у Каменских и Потапа появятся общие дети. Потап уверен, что у них будет много наследников, но всему свое время.

- Когда мы будем благословлены, это обязательно случится. Мы очень хотим детей. Я вообще хочу пятерых детей! Один уже есть, значит осталось четыре, - сообщил артист.

Ранее Потап рассказывал, что несмотря на длительные отношения, в их браке с Настей по-прежнему кипит страсть. Музыкант не скрывает: он без ума от своей красавицы жены. Когда музыкант еще был женат на другой женщине, влюбленные старались насладиться друг другом при любой возможности.

- У нас было везде: в самолете, гримерке, в ресторане во время деловой встречи. Бывало, в гастрольном автобусе нам говорят: ''Ребята, пожалуйста, прекратите, уже весь автобус вас слышит!» Мы очень страстные любовники, - поведал как-то Потап.

Счастливый супруг признается, что его жена вызывает в нем совершено особенные чувства. Она постоянно заводит его, и это помогает им сохранять любовь долгие годы.

- Настя вызывает у меня такие чувства, что я не могу остановиться. Иногда мы днями не выходим из номера отеля, - рассказал продюсер.