Знаменитый актер Алек Болдуин убил человека на съемках фильма

Фото сделано на съемках фильма Фото: соцсети

В США во время съемок эпизода художественного фильма с участием знаменитого актера Алека Болдуина один человек погиб, и еще один пострадал из-за стрельбы.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел из-за применения реквизита, а именно – пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны.

Стрельба привела к тому, что было ранено два человека: женщина-оператор и режиссер фильма. Джоэлу Соузу пуля попала в ключицу, но его жизни ничто не угрожало, оператору повезло меньше – несмотря на срочную госпитализацию и усилия врачей больницы Университета Нью-Мексико, 42-летняя Халина Хатчинс скончалась.

Съемки велись на ранчо в окрестностях Санта-Фе, административного центра штата Нью-Мексико, поэтому для доставки женщины в больницу пришлось использовать вертолет. По информации Variety, ранчо Бонанза-Крик является популярным местом для съемок в связи с местным колоритом.

Алек Болдуин, принимавший непосредственное участие в съемках злополучной сцены, не пострадал. Издание Variety, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что именно он и произвел роковой выстрел.

На данный момент работа над фильмом приостановлена, полицейские пытаются установить истинные причины трагического происшествия.