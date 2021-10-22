Глава корпорации Nike признался в совершенном им убийстве

По словам Миллера, в юные годы он не только был членом гангстерской группировки, но и чувствовал себя «откровенным бандитом». Фото: YouTube

Ларри Миллер, один из руководителей компании Nike, рассказал, что в 1965 году на улице американской Филадельфии застрелил человека. В то время самому ему было 16 лет.

По словам Миллера, в юные годы он не только был членом гангстерской группировки, но и чувствовал себя «откровенным бандитом».

Пойти на убийство его заставила смерть друга, погибшего в стычке с другой бандой.

Миллер решил отомстить: он взял пистолет и вместе с тремя друзьями, основательно выпив, отправился на поиски врагов. Возмездие не сложилось – вместо этого подросток выстрелил в первого попавшегося на улице молодого человека. В результате ранения в грудь 18-летний Эдвард Уайт скончался.

Миллер отбыл срок в тюрьме за убийство и, по его словам, никогда не скрывал эту страницу прошлого от работодателей. В то же время, он никогда не распространялся на эту тему и это «съедало его изнутри».

Рассказать правду знакомым и родственникам Миллер решился накануне выхода его автобиографической книги «Прыжок: мое тайное путешествие с улиц в зал заседаний», в которой помимо детального описания этого инцидента есть еще множество откровений.

В компании Nike, где Миллер работает с 1997 года и добился более чем серьезного продвижения по карьерной лестнице, заявили, что гордятся своим сотрудником и убеждены в правильности своей политики, позволяющей многим бывшим заключенным вернуться к нормальной жизни.

– Ошибка человека или даже худшая ошибка, которую он совершил, не должна влиять на то, что происходит с остальной частью его жизни, – сказал Миллер в беседе с журналистом BBC.