Кулинарный гид: Пробуем лучшие блюда мировой кухни

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Есть ностальгия о прошлых поездках? Не беда - многое можно заказать и в российских ресторанах. Мы подготовили для вас небольшой кулинарный гид, который подскажет, что выбрать и почем. Приятного аппетита!

Холодец (Россия)

Холодец готовили в северных районах, чтобы у охотников всегда было с собой сытное блюдо. Застывший мясной бульон было удобно носить с собой. Его также называли «царским блюдом», так как после объедки от пиров заливали бульоном и консервировали. Кстати, Петр I тоже любил холодец и требовал подавать его на обед. Сегодня в ресторанах его варят из рульки, щечек, языка или голяшки. Подают обязательно с горчицей и хреном. Наши женщины в борьбе за ЗОЖ пошли дальше, они добавляют в блюдо индейку «Пава-Пава» с низким содержанием жира, чтобы снизить его калорийность.

В ресторанах, специализирующихся на русской кухне, цена порции холодца составляет в среднем 350 - 500 рублей.

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Вепрево колено (Чехия)

Это самое популярное мясное чешское блюдо, которое любят как сами чехи, так и туристы. Во многих городах России есть чешские пивницы (кафе), где обязательно подают вепрево колено (Vep ové koleno). Это свиная рулька, которую зачастую сами чехи заказывают как сытную закуску к пиву. Вепрево колено всегда готовят по одинаковой технологии. Сначала рульку варят в пиве, потом запекают до золотистой корочки. Подают на одном блюде с небольшими закусками и соусами: хреном и горчицей, квашеной капустой и маринованным перцем чили. Отдельно предлагают хлеб.

Цена за одну порцию в Чехии - от 200 до 500 крон (зависит от веса, который колеблется от 600 г до 1,5 кг). В чешских ресторанах нашей страны средняя стоимость этого блюда - 1500 - 2000 рублей.

Вителло тоннато (Италия)

Блюдо вителло тоннато (vitello tonnato) подарил миру итальянский регион Пьемонт. Под этим приятным слуху названием скрываются кусочки нежной телятины с соусом из тунца. Первый дошедший до наших дней рецепт опубликован в книге «Наука на кухне и искусство хорошего питания», выпущенной в 1891 году отцом современной итальянской кухни Пеллегрино Артузи. Сегодня для этого блюда молодую телятину маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и травами. Зачастую к ней помимо соуса подают лимон и каперсы.

В заведениях Италии средняя цена вителло тоннато - чуть больше 10 евро. В России итальянские рестораны предлагают попробовать эту закуску за 500 - 850 рублей.

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Утка по-пекински (Китай)

Первое блюдо, которое всем приходит на ум при упоминании Китая, - утка по-пекински. Это блюдо было одним из основных в меню императорского двора во времена династии Мин, а первый ресторан, который готовил утку, открылся в Пекине в 1416 году. Обычно для приготовления блюда берут 2-месячную птицу - ее мясо более нежное. Ее маринуют в китайских специях и запекают до карамельной корочки. На все уходит два дня. Из одной утки получается примерно 120 тонких кусочков с кожицей. Вместе с ней подают блинчики, зеленый лук, огурцы и несколько соусов.

В Китае это довольно дорогое кушанье: 200 - 300 юаней.

Да и в отечественных ресторанах китайской кухни средняя цена за утку по-пекински - 2000 - 2500 рублей.

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Оджахури (Грузия)

Главные ингредиенты национальных грузинских блюд - мясо, специи, специи и еще раз специи, овощи. Сегодня расскажем об оджахури. Название этого блюда переводится как «семейное». Готовят его из говядины или свинины, картофеля, перца, помидоров и специй. Украшают зеленью. Жарят на кеци - это сковороды из глины или черного камня. В целом оджахури напоминает привычное всем жаркое.

В заведениях Грузии оджахури стоит примерно 10 - 12 лари. Средняя цена оджахури в грузинских ресторанах России - 500 - 700 рублей.