Ядовитый алкоголь добрался до Москвы: От суррогата умер мужчина, еще двое в больнице

Этой осенью по России прокатилась очередная волна отравлений суррогатным алкоголем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечер понедельника, 11 октября, компания обмывала в спортбаре в Новой Москве по улице Академика Семенова. Большое кафе на первом этаже многоэтажного дома. Посетителей было мало, а в заведении несколько залов. Так что официанты особо не следили. Компания заказала закуску и по бокалу пенного для вида, но сама нацелилась на напитки покрепче.

Один из участников застолья принес с собой бутылку водки. Хорошенько выпив, компания собралась расходиться. Вот только до дома собутыльники так и не дошли. Стали валиться с ног и терять зрение прямо на пороге заведение.

— После этого мужчины были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом отравление метанолом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, один из потерпевших скончался, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Метанол — это технический спирт, которые используют в промышленности и, например, добавляют в растворители. Он очень токсичен и даже рюмка такого спирта может стать смертельной. Один из первых признаков отравления — потеря зрения.

После смерти одного из москвичей, возбудили уголовное дело. Статья — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 238 УК РФ). По ней грозит до полумиллиона рублей штрафа или лишение свободы на срок до шести лет. От отравления скончался не тот мужчина, который принес паленую водку. Поэтому есть шанс выйти на сбытчиков контрафакта.

Этой осенью по России прокатилась очередная волна отравлений суррогатным алкоголем. В Оренбургской области погибли 34 человека, десятки в реанимации. На Урале и в Кургане по той же причине скончались более двух десятков жителей региона.