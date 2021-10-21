Минюст США признал: Американские наемники пытали и убивали людей в Донбассе

Крейг Лэнг был звездой украинского телевидения! Фото: соцсети

Вальяжно, словно герой голливудского боевика, он вываливается из пикапа со снайперской винтовкой наперевес. Томный взгляд из-под кудрей, небрежную бороду треплет ветер, идеально подогнанная дорогая экипировка. Журналисты в восторге. Самый настоящий американский морской пехотинец на передовой в Донбассе. Крейг Лэнг был звездой украинского телевидения! Прилетел из-за океана, сколотил боевую группу из иностранцев - таких же фанатов военного дела, как он сам, и отправился в самое пекло — крошить «сепаратистов».

На его право-радикальные взгляды внимания никто не обращал – кого этим удивишь на Украине. В конце концов и воевать он пошел в 2015 году в составе «Правого сектора» (неонацистской группировки, запрещенной в РФ). Там других и нет. Кто ж тогда знал, что «человек-война» Лэнг окажется психопатом-садистом, который пытает пленных и казнит их без суда и следствия, закапывая рядом с базой. И в 202-м поставит перед очень нелегким выбором президента Украины – выдать США «уважаемого ветерана» карательной операции в Донбасса или оставить в стране, покрывая военного преступника.

И тут уже не спишешь все на «руку Москвы» и «российскую пропаганду».

Это Минюст США вдруг взялся расследовать преступления своих же граждан в составе украинских военных частей в Донбассе.

ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ СЕМЕРКА

Имена американцев, воевавших в Донбассе, стали известны из запроса США в компетентные органы Украины. Первым его обнародовал агент российской разведки в Службе безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который в 2019 году объявился в Москве с гигабайтами служебной документации.

И вот американское издание Bazz Feed подтвердило подлинность этих бумаг, опубликовав собственное расследование о военных преступлениях Лэнга и компании в Донбассе.

Итак, действующие лица.

Крейг Лэнг – обычный американский парень. В школе особыми способностями не отличался, зато в армии себя нашел сразу. Воевал в Афганистане и Ираке, но кочевая жизнь сказывалась на семье. И вернувшись из очередной командировки Ленг обнаружил, что супруга не хранила ему верность. Он не нашел ничего лучше, как заминировать лужайку вокруг дома: «Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить ее. Но они думали, что я блефую», - улыбался он позже на Украине в объективы камер местных журналистов.

Выйдя через несколько месяцев из тюрьмы он обнаружил, что дом забрала себе жена, медстраховки нет, ветеранские льготы аннулировали, алименты выросли… 2015 год. Все складывалось как нельзя лучше для того, что бы бросить все и улететь на Украину.

Вступив в «Правый сектор» он основал подразделение Task Force Pluto («Команда спецназа Плутон»), в которое входили в основном иностранцы. Сюда влились ближайшие кореша Лэнга, тоже американцы:

Куин Рикерт и Санти Пиртл — бывшие морпехи,

Дэвид Плестер - военный медик,

Далтон Кеннеди - прошел службу в учебном корпусе офицеров младшего резерва,

Брайан Бойэнджер - бывший снайпер в 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США в Ираке

и Дэвид Клеман — просто неонацист.

Впрочем, неонацизм объединяет всю эту компанию.

«Ведется расследование по делу 7 граждан Соединенных Штатов по обвинению в военных преступлениях, совершенных в городе Новогродовка, Донецкой области, и его окрестностях на востоке Украины, и связанных с текущим вооруженным конфликтом», - говорится в письме Минюста США. Американские следователи просят украинские власти и спецслужбы, соблюдая все меры конфиденциальности, поделиться копиями документов о вероятных преступлениях. А также дать возможность экспертам из США побывать на базе под Новогродовкой. И разобраться - что же там происходило.

Брайан Бойэнджер - бывший снайпер в 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США в Ираке и Дэвид Клеман — просто неонацист. Фото: соцсети

БАЗА УЖАСОВ

Все фигуранты, за исключением Лэнга, сейчас находятся на территории США. Кто-то заключен под стражу, кто-то наоборот продолжает (!) служить в армии. Одни отрицают любые обвинения, другие активно дают показания на своего экс-командира. Особенно разговорчивыми оказались его ближайшие друзья Рикерт и Пиртл.

Первый рассказал американскому ФБР о том, что Крейг Лэнг причастен к «многочисленным пыткам и убийствам» пленных весной 2016 года. Вместе с еще одним бойцом «Платона», австрийцем Бенджамином Фишером, они истязали задержанных в камере, потом выводили на улицу, расстреливали и закапывали рядом с базой.

Рикерт не только рассказал, что одной из жертв был местный житель, которого Лэнг притащил на базу «Правого сектора» под Новогродовкой. Но и передал следствию видеозапись этих пыток.

На другом видео, переданном Минюсту США, Лэнг «топит женщину» (вероятно, пытка водой, когда на лицо кладут тряпку и сверху льют жидкость – Авт.), а Фишер вводит адреналин, когда та теряет сознание.

Пиртл поведал следователям, что есть видео, на котором очередного задержанного бросили в душевую кабину и избили носком, набитым камнями. По его словам, Лэнг требовал от несчастного пароль к его учетной записи на Facebook. Лэнг считал, что задержанный хранит там информацию об ополченцах.

«В первом видео слышен голос Лэнга, требующий, чтобы мужчина дал свой пароль от учетной записи в соцсети, - цитирует Buzz Feed документ Минюста США. - После того, как этот человек отказывается сообщить Лэнгу свой пароль, за кадром кто-то говорит: «Тебе нужно его сломать». Лэнг несколько раз ударил мужчину коленом в живот и голову, бросив его на пол, где бедняга корчился от боли…»

Американские следователи просят украинские власти дать возможность экспертам из США побывать на базе под Новогродовкой Фото: соцсети

КРОВАВЫЙ ШЛЕЙФ

Вот уже два года американская прокуратура пытается выцарапать убийцу и душегуба с Украины, отправляя запрос Киеву на экстрадицию Лэнга. Но Украина пока демонстрирует чудеса юридической эквилибристики, раз за разом находя повод не выдавать «своего» ветерана войны в Донбассе. Хотя казалось бы, повод вполне подходящий. Ведь на родине бывшего морпеха подозревают в двойном убийстве. А о военных преступлениях в Донбассе в бумагах на экстрадицию речи не идет.

Дело в том, что с Украины Лэнг - вместе с еще одним американцем из «Правого сектора» Алексом Цвифельхофером - отправился за острыми ощущениями в Судан – опять воевать. Но на границе в Кении они были задержаны и депортированы в США, где у них родилась гениальная идея поехать в Венесуэлу – бороться с режимом Мадуро. Вот только после африканского вояжа пара поиздержалась. Наемники опубликовали объявление о продаже оружия, на которое откликнулась семейная пара из Флориды. На следующий день, после встречи с «продавцами», супруги были найдены мертвыми...

Спустя месяц Алекс Цвифельхофер был задержан в США. А Лэнг, по версии ФБР, умудрился вступить в ряды колумбийских повстанцев (не может человек без крови). Но затем снова объявился на Украине, где даже успел обзавестись семьей.

- Меня преследуют по политическим мотивам за правые взгляды, - жалуется он в украинском суде, как будто неонацистские убеждения – это повод отказать в экстрадиции. Впрочем, на сегодняшней Украине он, судя по всему, нашел сочувствующих.

А Киев оказался в неудобном положении.

С одной стороны, Украина укрывает убийцу.

А с другой, в США ему светит смертная казнь. И Зеленский явно боится, что украинским неонацистам не понравится выдача «уважаемого ветерана» войны в Донбассе. Но при этом, получается, Зеленский покрывает военного преступника.

К тому же на допросах в США наверняка всплывет вся правда о размахе и жестокости карательной операции Украины в Донбассе. Подробности могут попасть в прессу. Это — самый важный довод, чтоб оттягивать выдачу садиста.

В итоге Лэнг уже 2 года (!) живет под «домашним арестом» на Украине в ожидании решения о своей экстрадиции в США.

Экс-сотрудник СБУ Василий ПРОЗОРОВ:

Task Force Pluto («Команда спецназа Плутон») Фото: соцсети

Для нынешнего Киева американский неонацист - свой

- Почему Киев его не выдает? Потому что он свой для всей этой группировки, праворадикального сообщества, субкультуры этой, которая на Украине сейчас «держит фишку» и власть. И они, естественно, своего не хотят выдавать. Да и власти, безусловно, боятся этого националистического меньшинства.

Честно скажу, мне не пришлось сталкиваться с подобными действиями иностранцев в Донбассе. Но я был свидетелем, как бойцы украинского батальона «Днепр» конкретно пытают человека «водой», и они рассказывали, что их этому научили израильские инструкторы.

Или когда нам бойцы из другого нацбата «Азов» говорили, что их грузинские спецназовцы учили методам «полевого допроса».

Но я не думаю, что «законодателями мод» в жестокости пыток людей в Донбассе были иностранцы. У украинских националистов у самих очень богатая история пыток, допросов, убийств. Если копнуть глубже, многие отметились этим еще на майдане. Печально известна история о замученных до полусмерти в здании киевской администрации бойцов внутренних войск, «Беркута». Их пытали вот эти все, как их называли «воны же диты», которые собрались на майдане со всей Украины.

А американцы и другие иностранцы, я думаю, прилетели туда и увидели, что здесь полный беспредел, можно творить все, что угодно, и тебе за это ничего не будет. И начали соревноваться в бесчеловечности. Вот что самое ужасное.

Лэнг стоит с Анной Осипович и членами батальона "Правый сектор" Фото: соцсети

ВЗГЛЯД ИЗ ДОНЕЦКА

Первый замминистра информации ДНР Даниил БЕЗСОНОВ:

Зеленский боится своих нацистов больше, чем Америку. Они могут и убить

- Публикация о расследовании Минюста США изданием «BuzzFeed News», безусловно, удивила. Америка, обычно старательно покрывает своих военных преступников, набедокуривших в разных странах.

Уверен, причиной этого обличения стало то, что Украина вдруг не выдала Лэнга по первому же требованию США. Американцы к такому на Украине не привыкли.

Зеленский боится и окрика из Америки, и своих неонацистов. Неизвестно кого больше. Но Америка может лишь пригрозить, не дать денег. А нацисты — могут убить.

Американцы же понимают, что если оставить этих преступников на свободе, рано или поздно они вернутся в США и наделают бед там. Тем более – все они из неонацистской тусовки (почему и стали своими на Украине). А в Америке сейчас в почете BLM-щики, но никак не Ку-клус-клановцы.

Компетентные органы ЛДНР наверняка обладают и другой информацией по вопросу участия граждан США в пытках и убийствах в Донбассе. Американскому Минюсту всего лишь нужно обратиться к ним. Мы бы смогли предоставить данные и о преступлениях наемников из стран Европы. И о тысячах украинских военных преступниках. Но разве Америке это интересно?

Возможно, дело Лэнга станет хотя бы сигналом для радикалов из США, которые перестанут ездить на «кровавые сафари» в Донбасс. Но это вовсе не значит, что Америка изменит свое отношение к Украине. Да — это сегодня страна-преступник, но преступник свой, карманный.

Повлияет ли дело Лэнга на украинских неонацистов? Точно нет. Американские СМИ уже рассказывали о преступлениях нацбата — а теперь уже и полка - «Азов», конгресс США и вовсе назвал их террористами. Кто-то разоружил этих террористов?