Включили оборудование и взорвались: Вся утренняя смена рабочих порохового цеха под Рязанью погибла

Пожарные тушили пламя, бушевавшее на 160 «квадратах», больше получаса. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Утром читателей новостных лент потрясло сообщение об очередном трагическом ЧП, случившемся в Рязанской области: в начале девятого на заводе синтетических волокон «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района прогремел взрыв.

Спустя считанные минуты в соцсетях появилось видео пожарища: его снял видеорегистратор, установленный в машине рязанца, который в тот самый трагичный момент проезжал мимо. А дальше новость начала обрастать подробностями, главная из которых – смерть целой бригады работников, которые в то утро находились на предприятии.

Как выяснилось, взрыв произошел в цеху, который у завода, с 2017 года находящегося в процессе банкротства, арендует ООО «Разряд», занимающееся производством и хранением промышленной взрывчатки. Речь идет о веществах на основе аммиачной селитры «Гранипор ПФ», «Гранулит М», «Граммонит 79/21», какие обычно используют в горнодобыче.

Мгновение – и 16 человек, вышедших на работу в утреннюю смену (одна женщина и 15 мужчин, младшему из которых было 30 лет, а старшему - 51) разом оказались погребены под полыхающими конструкциями здания. Погибли все.

В том числе две местных звезды – 41-летний Виктор Аникин и 48-летний Ильдар Камалов. Оба трудились на заводе транспортировщиками и играли за футбольную команду Шиловского района «Лесной-Агат».

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Семнадцатого пострадавшего, всего обожженного, 48-летнего аппаратчика приготовления смеси Андрея Воеводина, прибывшим на место пожарным, удалось вытащить из завалов, и даже доставить в Областную клиническую больницу Рязани, но врачи оказались бессильны. У пострадавшего обгорело более 80 процентов тела – спасти его не удалось.

Пожарные тушили пламя, бушевавшее на 160 «квадратах», больше получаса, а жители Лесного наблюдали с балконов, как черные клубы едкого дыма затягивали небо.

171 человек, 47 единиц техники – о ликвидации пожара было объявлено в половине десятого: от цеха, где погибли люди почти, ничего не осталось.

Шиловский межрайонный следственный отдел Следственного Управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Его расследованием руководит глава рязанского СК Владимир Никешкин. На место происшествия приехал врио министра МЧС России Александр Чуприян и зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ответственным службам предстоит выяснить, из-за чего произошел взрыв. Восстановить всю картину. Пока же озвучивается предварительная причина трагедии, и она до нелепости банальна. Никакого поджога или теракта, никакого злого умысла. По данным, которые сначала были озвучены региональным правительством и МЧС России, взрыв и пожар случились из-за нарушений технологического процесса. Спустя пару часов официальная формулировка изменилась на более благозвучную – не нарушение, но сбой в технологическом процессе. Выглядеть это – если отказаться от официальных формулировок, могло так: пришли на смену работники, включили оборудовании и – бабах! Взрыв. Во всяком случае, такую версию озвучил РИА Новости источник. Ее предстоит подтвердить или опровергнуть экспертам. Но. «КП»-Рязань» узнала, что минувшим летом в цехе, где работал «Разряд» побывали инспектора Ростехнадзора и выявил ряд нарушений: на полу ревизоры обнаружили рассыпанный порох и установили, что предприятие нарушает нормы хранения взрывоопасной продукции. По словам источника в экстренных службах, складировались взрывчатые вещества высокими штабелями, в обход правил. Кстати, порох тогда, как рассказали сотрудники контролирующего органа, с пола так и не убрали.

То есть ЧП здесь, скорее всего, было лишь делом времени. То же, кстати, думают и некоторые работники самого завода, помещением которого пользовалось ООО «Разряд». По слухам, опасная химия здесь смешивалась словно «тесто для блинов на кухне». Так это или нет, покажет следствие. Родные погибших ждут ответов. 25 октября в Рязанской области объявлен днем траура.