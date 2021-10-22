Выводить разработки российских ученых в реальный сектор экономики позволят Центры трансфера технологий.

Южный федеральный университет. Материалы представлены АНО «Национальные приоритеты»

Несколько недель назад 18 университетов страны выиграли конкурс грантов Министерства науки и высшего образования РФ на создание Центров трансфера технологий (ЦТТ).

С их помощью ученым страны станет легче патентовать свои разработки и взаимодействовать с партнерами по созданию перспективных технологий. В задачи центров входит многопрофильная работа по оказанию поддержки в области защиты результатов интеллектуальной деятельности ученых и правовое оформление разработок для их последующего коммерческого использования. Развитие культуры защиты прав на интеллектуальную собственность сможет повысить благосостояние не только ученых, но и страны в целом. Благодаря мерам национального проекта «Наука и университеты» в России до 2024 года появится не менее 35 ЦТТ.

Конкурс проводился благодаря реализации федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты». В Год науки и технологий по результатам отбора определено 18 базовых организаций, которые получат финансовую поддержку. Развитие высокотехнологичного производства в России потребует от университетов качественной трансформации в организации научной деятельности. В первую очередь необходимо обеспечить ученых и университеты возможностью извлекать прибыль из своих разработок. Сегодня в вузах имеется большое количество технологий, которые могут быть полезными, однако для их правильного вывода на рынок нужно обеспечить надёжную защиту интеллектуальной собственности. Это важно, поскольку часто неправильное оформление патентной документации или ее отсутствие приводит к несправедливому присвоению разработок недобросовестными производителями или конкурентами. Университету и ученому-разработчику в таком случае будет сложно решить проблему с «украденной технологией» в судебном порядке. Центры трансфера технологий позволят сформировать культуру юридического оформления прав на разработки в вузах и помогут сэкономить время учёным благодаря координации всех процессов оформления прав, а также поиска потенциальных инвесторов.

Университет Иннополис. Материалы представлены АНО «Национальные приоритеты»

Университет Иннополис – лидер конкурсного отбора по созданию центров трансфера технологий

По итогам конкурсного отбора наибольший балл в рейтинге получил Университет Иннополис. Он является одной из самых перспективных образовательных площадок в России по внедрению цифровых технологий и прогрессивных управленческих и образовательных методик. Университет тесно сотрудничает с крупнейшими российскими ИТ-компаниями, а его выпускники являются востребованными специалистами международного уровня. В университете более 300 разработчиков и научных кадров, которые разрабатывают инновационные продукты в области ИТ для коммерческих и государственных заказчиков. В портфеле вуза с 2014 года 315 реализованных проектов и 194 индустриальных партнера, среди которых крупнейшие компании и организации России.

В 2018 году на базе университета официально открылся Центр компетенций Национальной технологической инициативы по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники». В центре работают лаборатории, которые занимаются изучением и разработками в области антропоморфной и промышленной робототехники, беспилотного транспорта и летательных средств, нейронауки, искусственного интеллекта.

В Год науки и технологий, благодаря мерам национального проекта «Наука и университеты» в нем создается Центр трансфера технологий. При этом у университета есть обширный опыт в защите прав интеллектуальной собственности: с 2014 года в Университете Иннополис работает отдел интеллектуальной собственности и трансфера технологий (Отдел ИС и ТТ). В нем юристы и бизнес-аналитики предоставляют профессиональную помощь в организации и реализации всего спектра патентно-лицензионных услуг. Всего с 2019 года было подано на регистрацию 261 результат научной деятельности.

На данный момент наиболее востребованными у заказчиков и имеющими высокий потенциал коммерциализации через Центр трансфера технологий являются направления и разработки университета в области создания беспилотных транспортных средств, искусственного интеллекта, систем распределенного реестра (блокчейн) и технологий виртуальной и дополненной реальности.

К примеру, в университете уже построены и проходят тестирование на территории города Иннополиса опытные образцы беспилотного наземного легкового и грузового транспорта. Также по этому направлению созданы образцы беспилотных летательных аппаратов с собственной посадочной платформой и системой воздушного обследования местности для регулярного фото- и видеоконтроля территорий.

Университет Иннополис. Материалы представлены АНО «Национальные приоритеты»

Инновационные препараты и разработки в области медицины воплотит в жизнь Центр трансфера технологий МГМУ имени И.М. Сеченова

Медицина и фармацевтика по своему назначению наиболее открытые отрасли для коллаборации и трансфера технологий, что традиционно привлекает системных инвесторов. Программа цифровизации системы здравоохранения обусловила приток больших инвестиций в эту отрасль. В условиях цифровой трансформации и быстрого роста рынка необходимо обеспечить интересы конечных потребителей – пациентов, что возможно только при сохранении лидирующей роли медицинского сообщества в процессе цифровизации системы здравоохранения, а также соблюдении баланса между традиционными практиками трансфера технологий и удовлетворением запросов новых участников рынка на сокращение цикла внедрения медицинских технологий. Для эффективного развития отрасли и относительно быстрого внедрения инноваций при обеспечении достаточного уровня безопасности пациента было предложено взаимодействие большинства участников рынка по ключевым аспектам трансфера в соответствии с лучшими мировыми практиками в режиме «единого окна». В качестве единого окна был организован отраслевой национальный Центр трансфера технологий в области медицины и фармацевтики, созданный по сетевому принципу. Сетевой принцип работы предполагает объединение нескольких университетов и предприятий для решения общих задач. Платформой для сетевого взаимодействия в медицинской и фармацевтической отраслях выступил Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Программа ЦТТ предполагает формирование специализированного консорциума университетов и научных организаций, независимо от их подведомственности, чтобы обеспечить представленность проектов консорциума на международном уровне, а технологий – на международном рынке. В настоящий момент в консорциум университетов ЦТТ МГМУ им. И. М. Сеченова входят 4 университета.

Благодаря деятельности ЦТТ в Сеченовском университете в России появится эффективный препарат по борьбе с целиакией. Эта болезнь – генетически обусловленная гиперимунная реакция организма пациента на глютены (белковый компонент пшеницы и других зерновых). Только в России до полутора миллионов человек страдают от тяжелых форм этого заболевания, и вынуждены пожизненно поддерживать дорогостоящую безглютеновую диету. Дополнительно до 15 млн. человек обнаруживают отдельные симптомы непереносимости глютенов. рынок препаратов для лечения целиакии сегодня оценивается более чем в 5 млрд. руб. в год. Для борьбы с этим недугом в МГМУ им. Сеченова был создан препарат на основе фермента тритикаина, получаемого из семян пшеницы. Это вещество имеет высокую активность в агрессивной среде желудочного сока и расщепляет глютеновые белки на нетоксичные фрагменты. В процессе создания препарата ученые опубликовали 10 научных статей, получили три российских патента, а также осуществили международную защиту технологии.

При наличии финансирования, на российском медицинском рынке может появиться первый препарат для лечения целиакии, способный кардинально улучшить качество жизни миллионов пациентов. Конкурентоспособность тритикаина-альфа по сравнению с зарубежными аналогами, которые пока находятся на стадии разработки, позволит вывести его и на мировой рынок. Появление отечественного продукта для профилактики и лечения обострений целиакии поможет снизить зависимость болеющих от строгого соблюдения дорогостоящей безглютеновой диеты и повысить качество их жизни.

Также в Сеченовском университете совместно с одной из ведущих ИТ-компаний в рамках научно-технического сотрудничества разрабатываются цифровые технологии по использованию искусственного интеллекта, помогающего принятию врачебных решений по различным заболеваниям. Умное программное обеспечение, обученное на результатах работы лучших врачей, совершенствует и ускоряет диагностику. В результате работа врачей упрощается, а шансы на успешное лечение и спасение пациентов увеличиваются. К примеру сейчас программный комплекс учится диагностировать патологии сердца, деформацию стопы и постковидные изменения по результатам компьютерной томографии.

В результате успешного взаимодействия университета и бизнеса в ближайшее время стороны надеются завершить создание программно-аппаратного комплекса принятия врачебных решений по широкому спектру заболеваний.

В Центре трансфера технологий ЮФУ особое внимание уделят стартап-проектам.

Одним из университетов-победителей грантового конкурса на создание ЦТТ стал Южный федеральный университет (ЮФУ). Он занял второе место в конкурсе на создание и развитие Центра трансфера технологий среди 49 организаций, подавших заявки на участие в конкурсе. Южный федеральный университет ведет исследования мирового уровня по широкому спектру направлений: от систем управления и связи для робототехнических комплексов и восстановления плодородия почв до биогибридных систем и новых функциональных материалов для энергетики будущего. Программа развития центра трансфера технологий была подготовлена по результатам деятельности двух рабочих групп, в которые вошли, как выпускники школы технологических брокеров ЮФУ 2021 г., так и руководители и сотрудники университета.

В задачи Центра трансфера технологий ЮФУ (ЦТТ ЮФУ) входит маркетинговое сопровождение разработок ученых, опытно-конструкторских и технологических проектов, коммерциализация конкурентоспособных и коммерчески значимых результатов интеллектуальной деятельности, конкретных технологических компетенций научных коллективов и научных решений, а также сопровождение венчурной программы ЮФУ. Венчурная программа представляет собой поддержку высокоперспективных, но при этом высокорисковых с коммерческой точки зрения разработок – стартапов. В этой области у университета имеется большой опыт – ряд факультетов предоставляет возможность выпускникам разработать полноформатный стартап-проект в качестве выпускной квалификационной работы.

Также ЦТТ ЮФУ будет обеспечивать формирование системы развития компетенций в сфере трансфера технологий и вывода на рынок стартапов через разработку и внедрение образовательных модулей и дисциплин для образовательных программ ЮФУ, совместных сетевых программ, программ повышения квалификации на основе лучших практик коммерциализации и трансфера технологий. Кооперация университетов и бизнес-сообщества через образовательные программы способствует качественному улучшению компетенций сотрудников наукоемкого предприятия на ранних стадиях его развития.

Руководство университета надеется, что центр трансфера технологий ЮФУ станет ядром инновационной экосистемы, объединяющей в себе высокотехнологичный бизнес и научные коллективы в решении конкретных задач и внедрении инновационных практик. Этот центр позволит университету и предприятиям-партнерам стать более эффективными при решении задачи системного роста числа университетских успешных стартапов и разработок и их последующего коммерческого развития.

Центр трансфера технологий в ННГУ им. Н. И. Лобачевского: симуляторы на основе технологий дополненной реальности для крупных производств.

Центр трансфера технологий в университете ННГУ им. Н.И. Лобачевского уже имеет ряд технологий, имеющих большое значение для обеспечения безопасности на производстве.

Определенные виды работ несут в себе большую опасность, где в случае ошибки возможно получение серьезных травм и даже потеря жизни. В связи с этим обучение сотрудников затруднено. К отраслям, для которых актуальна данная проблема, относятся нефтегазовый сектор, нефтехимия, сельское хозяйство, металлургические производства, энергетика и добывающие индустрии.

Возможным решением является обучение сотрудников с помощью виртуальной реальности, где моделируются определенные ситуации или симулируется реальное оборудование, на котором предстоит работать сотруднику. Подобные технологии разработаны научным коллективом ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Так, уже созданы VR-тренажеры работы на токарном станке и башенном кране.

ЦТТ в Нижегородском университете предоставляет возможности для правовой защиты не только научных разработок, но и результатов народно-художественных промыслов, которыми славится регион.