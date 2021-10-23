Академик РАН Андрей Каприн: Лауреаты новой премии будут достойны наших учителей

Без работы - внимательной, ежедневной - с молодыми кадрами не будет будущего ни в одной профессии. Онкология не исключение

Одной из главных новостей прошедшего IV Международного форума онкологии и радиотерапии стало учреждение новой премии в области онкологии – имени академика А.И. Савицкого, одного из основателей современной системы онкологической помощи в стране, академика РАМН, Героя Социалистического труда. О том, кто и зачем учредил новую премию, кто может стать ее лауреатом, рассказывает академик РАН, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.

- Андрей Дмитриевич, престижных медицинских премий не так уж и много, но они есть. Зачем нужно было учреждать отдельную в области онкологии?

- Прошедший год для нас был знаменателен по многим причинам. Это, в первую очередь, напряженная работа всего здравоохранения, и нашей онкологической службы в отдельности, в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Я уже неоднократно подчеркивал, что и в таких сложнейших обстоятельствах мы не прекращали работу ни на один день, не закрыли ни одно онкологическое учреждение и сохранили объем оказываемой помощи, и по количеству исследований и оперативных вмешательств. И, поверьте, наши врачи, медсестры, научные сотрудники заслужили самых высоких похвал. Некоторые из них получили государственные награды за личный вклад в оказание медицинской помощи в условиях пандемии, в том числе и наш коллектив – НМИЦ радиологии в целом - Благодарность Президента страны Владимира Владимировича Путина. Конечно, наградить удалось не всех, и нам хотелось бы расширить этот список, выделить и отметить специалистов, которые показали себя в это непростое время и заслужили и народную любовь. Пусть вам не покажутся мои слова высокопарными – у врачей, как и артистов, признание заслуг пациентов – самая высшая награда. Поэтому мы решили дать такую возможность и медицинским работникам в сфере оказания онкологической помощи, и самим пациентам выразить свое отношение в виде народной премии. Ведь заключительный этап отбора лучших из лучших пройдет в открытом интернет-голосовании на сайте премии.

- Мы знаем, что у премии десять номинаций. Среди победителей будут лучший хирург, химио- и радиотерапевт, онкогематолог, медсестра и сотрудник диагностической службы. Это все понятно, люди разных специальностей вносят свой вклад в то, что сейчас называют комбинированным и комплексным подходом к лечению рака. А вот номинация про молодых онкологов – это дань моде? Или здесь какой-то другой смысл?

- Без работы - внимательной, ежедневной - с молодыми кадрами не будет будущего ни в одной профессии. Онкология не исключение. Даже, может быть, здесь роль учителя, наставника еще больше, чем в других специальностях. Если вы почитаете истории всех знаменитых врачей, в первую очередь они упоминают, у кого они учились, к какой школе принадлежали. Филиал нашего Центра - Московский научно исследовательский онкологический институт - не случайно носим имя выдающегося хирурга и онколога Петра Александровича Герцена. Он не только оставил громадное теоретическое наследие в виде большого количества монографий по самым разным локализациям рака, но и создал свою школу, которую знают и почитают во всем мире. Его ученики – академики и Герои Социалистического труда Борис Васильевич Петровский, хирург от Бога, и Александр Иванович Савицкий, крупнейший организатор онкологической службы, один из инициаторов создания нынешней системы онкодиспансерного наблюдения населения. Буквально годом раньше мы отметили 75-летие выхода знаменитого постановления Совнаркома о строительстве повсеместной сети онкологических подразделений с федеральными институтами, как центрами разработки новых методик и способов лечения. И это – в 1945 году, в апреле- месяце, когда войска еще штурмовали Берлин, а страна была истощена кровопролитной войной. Тем не менее государство отлично понимало, какой приток именно этих отложенных больных с различными опухолями хлынет в больницы и поликлиники после войны. Это, конечно, было очень прозорливое решение. За два года в СССР было построено и введено в строй 138 онкодиспансеров, которые дополнялись необходимыми диагностическими лабораториями и радиологическими кабинетами. И это, не забываем, в разрушенной истощенной стране, потерявшей более 20 миллионов человек. Это был настоящий подвиг и с 1945 года именно Александр Иванович Савицкий лично возглавлял этот процесс.

Академик РАН, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн

- И одновременно он почти десять лет руководил, МНИОИ имени П.А. Герцена, а тогда – Центральным онкологическим институтом, получившим имя Герцена в 1947 году.

- И тоже во многом благодаря усилиям академика Савицкого. Он увековечил память о своем учителе в названии старейшего онкологического института в Европе, будучи его директором. Вот так почитали учителей. А сегодня мы в свою очередь отдаем дань уважения и огромной благодарности Александру Ивановичу Савицкому как одному из создателей стройной, всеохватывающей системы онкопомощи, которая выстояла за все эти 75 лет. Хотя некоторые горячие головы, поклонники западной модели организации медицинской помощи, призывали в 90-х годах разрушить советскую систему и включить онкослужбу в состав многопрофильных клиник, как это работает сегодня в большинстве развитых стран. Спасибо нашим старшим коллегам, они отстояли наш самобытный путь в борьбе с онкологическими заболеваниями и события двух последних лет доказали – он верный! Мы сохранили свой потенциал и во время пандемии. Многие из корифеев отечественной онкологии до сих пор работают рядом с нами – Валерий Иванович Чиссов, Валерий Владимирович Старинский, Михаил Иванович Давыдов…Низкий им поклон от нашего сегодняшнего поколения руководителей, которым досталось это наследство. Мы постараемся его сохранить и преумножить.

Так что идея премии - сохранение традиций школы российской онкологии, в том числе- и в увековечивании славных имен наших учителей. Академик А.И. Савицкий – один из титанов этой блестящей плеяды.

- Андрей Дмитриевич, а как выстроен порядок отбора лауреатов премии имени академика А.И. Савицкого?

– Я вот не сказал об этом в самом начале: наша премия – это совместная инициатива Ассоциации онкологов России, которую мне выпала честь три года возглавлять, и Российского общества клинических онкологов. И очень важный момент – идею профессионального сообщества поддержали и министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко, и президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев, ведь Савицкий был и академиком РАМН, и главным онкологом Минздрава СССР с 1945 года.

Что же касается порядка отбора – он опубликован на сайте премии и включает три этапа. Первый – подача документов от претендентов- завершился совсем недавно. По некоторым номинациям соревнование будет нешуточным, «проходной балл» к победе составляет один к тридцати. Это как раз в разделе «Лучший молодой онколог», ординаторы и аспиранты оказались самыми активными в этом соревновании. На втором месте по популярности номинация «Лучший социальный проект», на третьем по количеству присланных заявок сегодня «Лучший хирург». Если говорить о географии поданных заявлений, то она очень обширная, всех не перечислю: Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Уфа, Грозный, Краснодар, Екатеринбург, Томск, Магадан, Чукотка, Владивосток, ну, и, конечно, Москва. Второй этап - экспертному совету премии предстоит до конца октября рассмотреть присланные документы и отобрать по четыре лучших работы в каждой из 10 номинаций и представить их на суд интернет-сообщества. Голосование для определения финалистов - третий этап- будет открытым и начнется 1 ноября, следите за сайтом. Мы особенно ожидаем активность от пациентских сообществ, профессиональных медицинских союзов, просто рядовых людей, которым небезразлично прошлое и будущее нашей онкологии. Планируем этот этап завершить к 15 ноября. А 10 декабря в рамках итоговой сессии АОР будут обнародованы имена победителей – первых лауреатов премии имени академика Савицкого и пройдет торжественная церемония их награждения.

Академик Савицкий Фото: Википедия

- А кто вошел в Экспертный совет премии?

- Это самые авторитетные специалисты по каждому из направлений, можно сказать – элита нашей российской медицины. Очень известные и заслуженные врачи, академики, руководители национальных медицинских центров и профессиональных сообществ, главные онкологии Минздрава России. Среди них такие имена, как Алиев Мамед Джавадович, Румянцев Александр Григорьевич, Стилиди Иван Сократович, Беляев Алексей Михайлович, Демидов Лев Вадимович, Кит Олег Иванович, Майстренко Дмитрий Николаевич, Решетов Игорь Вадимович, Чойнозов Евгений Лхамацыренович и другие уважаемые коллеги. Весь список есть на сайте премии.

- Три номинации специально задуманы для коллективного участия, или, как говорят в протоколах – для юрлиц. Научно-образовательные, социально значимые проекты –это более или менее понятно. А вот номинация «Прорыв». Что это? Какие критерии будет использовать экспертный совет для определения победителя?

- Как и для других соискателей, в этом случае оргкомитет разработал перечень определенных требований к заявке на номинацию «Прорыв года». Среди них – инновационность, востребованность, доступность для тиражирования, влияние на качество и продолжительность жизни пациентов, степень реализации научного подхода, и многое другое. Награда непростая, и в этом году на нее претендуют сразу семь медицинских учреждений. Это хороший показатель. А вот в социальном аспекте будут бороться за победу 22 коллектива. Это тоже очень характерная деталь, ведь мы продолжаем говорить о том, что онконастороженность всего общества, широкий всеобуч, такие акции, как «Онкопатруль», «Онколикбез», дни открытых дверей в онкологических центрах – все эти инструменты информирования людей о злокачественных новообразованиях должны вести к своевременному обращению к врачу, к распознаванию заболевания на самых его подступах. А ранняя диагностика – самый верный враг рака. Я уверен, что подобные акции, как наша премия, не только поддержат медицинское сообщество и расскажут людям о сегодняшних героях в белых халатах, но и помогут всему обществу стать грамотнее, требовательнее в вопросах отношения к своему здоровью.

СПРАВКА "КП"

Александр Иванович Савицкий

Советский хирург, доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР, один из основоположников онкологии в СССР, главный онколог Министерства здравоохранения СССР. Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки РСФСР.

Родился: 2 сентября 1887 г., Москва

Умер: 1 июня 1973 г. (85 лет), Москва