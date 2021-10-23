К концу месяца сосиски и колбасы в магазинах подорожают на 20%

К концу октября — началу ноября цены на продукты переработки мяса гарантированно поднимутся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Откуда взялись высокие цены

Самое время закладывать в морозилку сосиски и забивать холодильник колбасой длительного хранения. Потому что к концу октября — началу ноября цены на эти и другие продукты переработки мяса гарантированно поднимутся. Об этом сообщила kp.ru председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Татьяна Ларина. По ее словам, продукты уже подорожали — выросли цены собственно на мясо, на пищевую оболочку, которая используется при производстве сосисок и колбас, на упаковку.

- Мы, переработчики, уже платим поставщикам по более высокой цене, - говорит Татьяна Ларина. - В магазинах цены пока поднялись незначительно, но сейчас мы ведем непростые переговоры с торговыми сетями. Не может такого быть, чтобы производство дорожало, а окончательная цена не изменялась.

Итак, откуда взялись высокие цены?

1. Подорожало мясо

- На подорожание мяса повлияла прежде всего эпизоотия, - говорит Ларина. - Болезни животных и птиц привели к падежу и к необходимости локализовать заболевание.

Проще говоря, речь о том, что заболевших особей пришлось уничтожить.

Кроме того, по словам эксперта, повлияло и жаркое лето - привес у птиц и свиней снизился.

— В итоге к осени мы пришли к дефициту мяса и птицы — отсюда и рост цен, - пояснила эксперт.

Внес вклад и мировой рост цен на кормовые добавки.

2. Упаковка

- Подорожал не только продукт, но и упаковка, - продолжила Ларина. - Это тоже мировая тенденция. В пандемию повысился спрос на упакованный товар. Это гигиенично, снижает риск передачи вируса через продукты. И при этом на одном из крупнейших производителей полимерной упаковки, в Техасе, из-за замерзания труб резко упало производство, на 40 процентов — в результате дефицит и повышение цены.

3. Пищевая оболочка

Третья составляющая в росте цен на сосиски и колбасы — подорожание пищевой оболочки.

- Предложение на нашем рынке снизилось из-за пожара на предприятии по производству оболочки для сосисок и колбасы в Московской области, - говорит Ларина. - А импортные поставки подорожали - из-за роста транспортных услуг, в том числе морских перевозок.

Когда вырастут цены на полках

В конце октября-начале ноября подорожание будет, но не на те величины, которые звучат в печати, а по факту немного меньше, успокаивает эксперт.

- Подорожание мяса началось еще с конца августа, — говорит Ларина. - Производители и переработчики это уже ощутили, только новые цены не транслировались на полки магазинов. Потому что за конечными ценами строгий контроль. Но к концу октября это подорожание придет и на полки — уже ничего не сделать.

Некоторых товаров подорожание не коснется или коснется очень слабо.

- Это социально-значимые товары, — например, тушка курицы, говядина на кости, - говорит Ларина. - На них магазины не могут поднять торговую наценку. Но есть компенсирующие товары, на которые нет запрета.

В примере с курицей ценовая политика будет выглядеть так.

- Поскольку куриное мясо дорожает, а на тушки повышать цены нельзя, то компенсируют этот рост повышением цен на продукты из куриного мяса, не относящиеся к социально-значимым. Они подорожают на 20%, - говорит Ларина.

Речь о сосисках, куда входит куриное мясо, куриных рулетах и прочем.

Некоторые продукты могут исчезнуть с полок

Сейчас ведутся переговоры торговых сетей с поставщиками. Торговые сети стремятся снизить рост цен — не из любви к потребителю, а во-первых, чтобы не попасть на карандаш к Федеральной антимонопольной службе за необоснованное повышение цен, а во-вторых, чтобы в окончательной цене отбить себе у других участников продуктовой цепочки выгодный процент.

- Мы готовим обращение к Минсельхозу и в другие структуры с просьбой не ограничивать возможность повышения цен в ритейле, - говорит Ларина.

Логика понятна. Если власти дадут добро на повышение цен в рознице, торговля доберет свою часть прибыли от покупателей, то есть от нас с вами. И не будет «бодаться» с поставщиками.

- Может возникнуть и такой вариант, что какие-то продукты при всей нашей готовности ужаться будет невыгодно производить или продавать, и тогда они исчезнут с полок, - говорит Ларина, правда, не указывает, о каких продуктах идет речь.

ЧТО И КАК ПОДОРОЖАЛО

Говядина на кости - 20%

Говядина бескостная - 25%

Печень говяжья и другие субпродукты - 55%

Свинина на кости - 20 (24*)%

Печень свиная и другие субпродукты - 50%

Куриная тушка (для переработчиков) - 40 (43)%

Курица бескостная - 45%

Индейка - 11%

Яйцо - 20%

Сосиски и вареные колбасы - 3 (8)%

Варено-копченые колбасы - 20%

Сырокопченые колбасы - 22%

Ветчина - 8 (15)%

Ветчина из цельного мяса - 20%

Российский аналог хамона - 50%

* Рост указан в расчете за 10 месяцев 2021 г. по сравнению с 2020 г. В скобках указан прогноз еще большего повышения до конца 2021 г. Источник: Национальный союз мясопереработчиков.