Веденеева рассказала о даче во Франции: «Цены на квартиры в Ницце даже на первой береговой линии ниже, чем в Москве»

Татьяна Веденеева. Фото: Марина Молдавская

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева живет на две страны: у нее есть квартира в Москве, дом в Подмосковье и апартаменты на южном берегу Франции. Недвижимость в Европе она называет своей дачей. Тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!» рассказала, зачем она купила жилье в Европе, и почему не собирается расставаться с ним даже сейчас, во время пандемии, когда границы для обычных туристов закрыты.

В каком именно городе Франции расположена ее дача, Веденеева не говорит. И только уточняет, что это один из самых красивых регионов страны, побережье Средиземного моря. Судя по ее рассказам, речь идет о Лазурном берегу, давно облюбованном состоятельными россиянами.

- Рядом Монако, Альпы спускаются прямо в море… Там все очень близко: 40 минут на машине до Италии, два часа — до Испании, четыре — до Швейцарии и Германии. И место очень интернациональное. Там меньше всего чувствуешь себя пришельцем, - рассказала Веденеева в интервью изданию «Москвич Mag».

Татьяна говорит, что чувствует себя на Лазурном берегу как дома, поскольку там живет много русских. По ее словам почти половина недвижимости на юге Франции скуплена иностранцами, в том числе россиянами. Лично ее привлекла дешевизна местного жилья: цены на апартаменты на побережье Средиземного моря ниже, чем на квартиры в Москве.

- На юге Франции как минимум половина солидной недвижимости принадлежит иностранцам, русским в том числе. До пандемии в сезон три самолета в день были забиты битком, ведь цены на квартиры в Ницце даже на первой береговой линии ниже, чем на квартиры в Москве, - пояснила Веденеева. - В общем, это моя дача.

Телеведущая называет апартаменты во Франции своей дачей. Фото: Евгения ГУСЕВА

65-летняя телеведущая дважды была замужем, у нее есть сын Дмитрий. Молодой человек получил экономическое образование в Великобритании, вернулся в Москву, но потом снова уехал в Англию. Вторым супругом звезды стал бизнесмен Юрий Бегалов. Ради него Веденеева бросила телевидение и уехала жить за границу. Но через 15 лет Бегалов попросил у развод. Они расстались в 2009 году из-за измен Юрия – у него была вторая семья и ребенок на стороне.

О том, сколько стоит содержать недвижимость в Европе, как-то рассказала телеведущая Виктория Боня. Вика живет в Монако, арендует там апартаменты на побережье. По ее словам, коммунальные расходы в Москве обходятся гораздо дешевле. В Монако коммуналка влетает ей в кругленькую сумму. Только за электроэнергию телеведущая платит около 500 евро в месяц (примерно 44 500 рублей).

- Даже летом приходили такие счета. А если не оплатишь вовремя, то сразу все отключат, - пожаловалась Боня.

В России, где у нее тоже есть квартира, она платит за все коммунальные услуги примерно 12 тысяч рублей в месяц.

- Это и свет, и отопление, и охрана. В Москве я тоже сразу же плачу по всем квитанциям, - рассказала Виктория.