«От этого бесстыдства у меня кровь в жилах стынет»: Выписавшаяся из Коммунарки Гузеева сделала резкое заявление

Лариса Гузеева. Фото: Инстаграм.

Почти месяц ведущая программы «Давай поженимся!» провела в московской городской клинической больнице №40, известной в народе как «Коммунарка». Все это время поклонники искренне переживали за Гузееву. Сейчас Лариса уже дома. Врачи выписали ее и перевели на домашнее лечение. Однако до полного выздоровления звезде еще очень далеко. О своем самочувствии Лариса рассказала по телефону в эфире передачи «Пусть говорят».

- Почти месяц отлежала в «Коммунарке». Простите, мне не очень хорошо. Мне сейчас тяжело, я первые сутки дома, - подчеркнула телеведущая. – Извините, что сумбурно, я задыхаюсь. Еще лечиться и лечиться, а там посмотрим.

В первую очередь телеведущая поблагодарила врачей «Коммунарки», которые бьются за здоровье каждого пациента. Гузеева глубоко возмущена домыслами, гуляющими по соцсетям – мол, врачи спасают только звезд, а простые люди умирают без медицинской помощи.

- Все пишут гадости в социальных сетях, якобы только звездам помогают, и только звезды живы, а их родственники умерли. Это такая гадость! – возмутилась Лариса.

За месяц в больнице телеведущая пересмотрела всю свою жизнь: она поняла, какой была счастливой, но не ценила этого.

- Я переродилась, мне так кажется, - говорит она. Ведущая программы «Давай поженимся!» рассказала о том, что она наблюдала в «Коммунарке» все это время: заполненные палаты, в которых лежали люди абсолютно разного возраста, и врачи, спасающие жизни. Телеведущая попросила зрителей более внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать все необходимые меры безопасности, поскольку угроза коронавируса реальна и очень страшна.

- Я тоже думала, что все умрут, а я останусь. Всех коснется, а меня - нет. Но нет, это так не выбирает, - считает телеведущая.

Гузеева призналась: она просто в ужасе от того, как люди с легкостью подделывают справки о вакцинации. Телеведущая глубоко возмущена тем, что некоторые граждане фальсифицируют данные о своем здоровье, выдавая себя за переболевших.

- От этого бесстыдства у меня волосы дыбом, кровь в жилах стынет… Сами себе поставили диагноз, сами себя вылечили, сами себе придумали антитела, - негодует телеведущая.

О своем самочувствии Лариса рассказала по телефону в эфире передачи «Пусть говорят». Фото: кадр видео.

Гузеева обратилась за помощью медиков в конце сентября сразу после того, как вернулась из Крыма. Телеведущая провела выходные на спа-курорте в частной клинике. Прилетев в Москву, Гузеева почувствовала себя плохо. У нее была температура 37,5 и кашель. Лариса сделала домашний экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат. После этого Гузеева обратилась за медицинской помощью, и ее отвезли в «Коммунарку». Ее состояние ухудшалось с каждым днем. У 62-летней актрисы на 60 процентов было поражено инфекцией правое легкое, и на 50 процентов - левое.

Когда телеведущая попала в больницу, ее муж Игорь Бухаров рассказал, что Лариса категорически отказывалась делать прививку. По его мнению, именно поэтому она и заразилась коронавинусом. Муж артистки – известный ресторатор, уже много лет он возглавляет Федерацию рестораторов и отельеров России. На встрече с владельцами кафе и ресторанов Бухаров посоветовал всем обязательно вакцинироваться. И в качестве примера привел ситуацию в собственной семье.

- У нас в столичных ресторанах и кафе сегодня более 98% сотрудников прошли вакцинацию. И я всех призываю сделать прививки от коронавируса, это реальный шанс спасти людей. Вот вам личный пример: у нас в семье я вакцирировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали - ты тоже привейся. Она отказалась. И поехала на съёмки в Крым. Несколько дней буквально, и вот результат, вы знаете… - развел руками Игорь.