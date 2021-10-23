В Бельгии скелет огромного динозавра ушел с молотка за баснословную сумму

«Большой Джон» был найден в Южной Дакоте в 2014 году в удивительно хорошем состоянии Фото: EAST NEWS

Самый большой в мире скелет трицератопса продан на торгах, организованных бельгийским аукционным домом Drouot за рекордную сумму в 6,6 миллиона евро.

Изначально планировалось, что лот уйдет за 1,2 миллиона евро, но в ходе торгов цена значительно выросла.

Коллекционер из США приобрел на аукционе скелет «Большого Джона» – самого крупного из найденных на сегодняшний день трицератопсов.

Габариты останков динозавра, который ходил по земле примерно 66 миллионов лет назад, действительно впечатляют: его длина составляет более 7 метров, высота – 2,7 метра, а вес одного только черепа – около 700 килограммов.

Трицератопс является одним из самых характерных динозавров, хорошо известным даже людям далеким от палеонтологии, благодаря необычной внешности – трем рогам на его голове (одному у носа и двум на лбу), которые и дали динозавру его латинское название, а также костяному воротнику.

«Большой Джон» был найден в Южной Дакоте в 2014 году в удивительно хорошем состоянии – по оценкам специалистов, скелет содержит около 60% настоящих костей. Недостающие фрагменты были созданы из пластика.

По мнению ученых, тот факт, что подобные редкости уходят в частные коллекции, вселяет тревогу, а музеи просто не могут тягаться с коллекционерами из-за запредельных сумм на подобные экспонаты.

– Если очень редкие артефакты попадут прямо в частные коллекции, это может нанести ущерб для всего научного сообщества, – приводит MSN слова куратора палеонтологических коллекций Королевского института естественных наук Бельгии Аннелиз Фоли.