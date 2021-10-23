Во Франции начался бум на строительство домов из соломы

В условиях, когда цены на газ в Европе стремительно растут, теплосберегающее жилье - хорошая альтернатива огромным счетам

Французы, проживающие в сельской местности, вдали от столицы и мегаполисов, стали активно строить дома не из камня или кирпича, а из соломы. Они настаивают, что солома не только дешевле, но и позволяет значительно сэкономить на отоплении жилищ. В условиях, когда цены на газ в Европе стремительно растут, теплосберегающее жилье - хорошая альтернатива огромным счетам.

- В доме, построенном из соломы, я живу уже более 10 лет, - рассказывает француженка Стефани Сове-Тома. В прошлом году заплатила за отопление всего €150. Эта сумма - ничто в сравнении с тем, что платят мои друзья, живущие в каменных домах.

Друзья Стефани поначалу с огромным недоверием отреагировали на ее идею построить дом из соломы. И, конечно же, вспоминали детскую сказу про трех поросят. А вот теперь приходят к ней за советами - к кому из подрядчиков обратиться, где покупать материалы.

Сосед Стефани, Винсент Фёрстосс о собственном доме мечтал давно. Сейчас он владеет небольшим двухэтажным жилищем. Дом из соломы ему построили за полтора года.

- Мой дом экологически чистый, в нем прекрасно дышится, отличная шумоизоляция, - объясняет Фёрстосс. – Здесь тепло и уютно, да и строительство, благодаря современным технологиям, несложное. Проект мне помог разработать архитектор, все остальное делал сам.

Во Франции первые дома из соломы появились еще в 1925 году. Французы научились изготавливать строительные панели из стеблей сухих растений. Производители тогда стягивали их проволокой и заливали цементно-глиняной смесью. Людей привлекала низкая себестоимость стройматериалов и быстрые сроки строительства. Сейчас технологии производства таких панелей стали более современными, а сроки строительства сократились в десятки раз.