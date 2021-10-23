Зачем Германия бряцает перед Россией оружием НАТО

Mинистр обороны ФРГ госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: REUTERS

Паулюс, Дениц, Гудериан, Йодль и прочие генералы, адмиралы и фельдмаршалы гитлеровской Германии заворочались в своих могилах. Сам Гитлер, наверное, взвывший после всех сообщений о немецких геях, трансгендерах и мигрантах в Германии, если можно так сказать о развеянном прахе, может вздохнуть с облегчением. Наконец-то в "фатерланде" появился стратег, "достойный" их по масштабам – нынешняя министр обороны ФРГ госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Сия фрау в возрасте 59 годиков дозрела до того, чтобы призвать НАТО побряцать оружием в адрес России и объявить угрозу его применения против Москвы.

- Вы должны четко дать понять руководству в Москве, что вы готовы в конечном итоге применить оружие, - заявила она в эфире одной из программ "Немецкого радио". – И никому не должна приходить в голову идея атаковать партнеров НАТО в странах Балтии или в Черном море.

Судя по всему, фрау в момент, когда говорила эти слова, явственно представила себя со сковородкой в руках, дожидающейся припозднившегося с возвращением домой своего супруга херра Гельмута Карренбауэра. Изначально должного чувствовать себя виноватым, а потому готовым снести побои и унижения от руки супруги и ее сковороды.

Трудно представить себе, что фрау Аннегрет Крамп-Карренбауэр может оперировать какими-то другими категориями или инструментами, поскольку до того момента, как она стала министром обороны в правительстве Ангелы Меркель, сия госпожа работала, занимая в руководстве земли Саар (с населением менее миллиона человек) министерские посты в сфере образования, защиты прав трудящихся, семьи, спорта, культура и других кухонных инструментов. Что же касается ее достижений и успехов в Минобороны ФРГ, то лучше всего их характеризует еще более позорная, чем даже у американцев, эвакуация подразделений бундесвера из Афганистана. Что называется, переплюнуть джи-ай в этом вопросе было трудно, но при желании нет ничего невозможного. Что под руководством фрау было успешно доказано.

Интересно в этом заявлении сразу несколько моментов. Первое – уверенность в безнаказанности. Ну, психологические основания этого понятны. Только вот Россия – это вам не провинившийся муж. И может дать ответ.

Отсюда все-таки проскакивает некая неуверенность. Неслучайно фрау министр говорит не "мы", а "вы". Она обращается именно к НАТО, видимо, полагая, что НАТО – это такое далеко и абстрактное, и что бундесвер не имеет к НАТО никакого отношения. Мол, если что, ответку получит НАТО, а Германия останется в стороне.

Примечательно, что, исполнив оборот про атаки "партнеров НАТО" среди "стран Балтии", госпожа министр не только не сумела назвать ни одного примера такой атаки, но и, если говорить честно, не смогла назвать ни одной такой страны. Уж не по той ли причине, что среди "стран Балтии" нет государств-партнеров НАТО, а есть только члены НАТО. Впрочем, для экс-министра кухонь и спортзалов это даже простительно. Непростительно, что в Германии должности министров занимают люди, не только не имеющие профильного образования, но и игнорирующие такую важную науку, даже для занимающейся фитнесом домохозяйки, как история. Иначе бы фрау министр могла бы обратиться к опыту поляков в 17-м веке, Карла 12-го, Фридриха 2-го, Наполеона, того же Адольфа Гитлера, чтобы вспомнить, чем заканчивались подобные авантюры в отношении России.

Ну как им объяснять, что они идут все той же неверной дорогой? Не трясите тут перед нами ничем, и ничем не бряцайте. Мы не хотим брать Берлин в четвертый раз.