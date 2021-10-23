Шойгу осадил воинствующую фрау за призывы "сдерживать Россию"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 октября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отвечала на вопросы радиостанции «Дойчландфунк». Один из них звучал так: размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России в балтийском и черноморском регионах? В том числе - в воздушном пространстве и с ядерным оружием? Ответ: «Мы должны очень ясно дать понять России, что мы готовы использовать и такие средства, чтобы это имело заблаговременный сдерживающий эффект и никому не пришло в голову нападать, например, на районы Балтики или на партнеров НАТО в Черном море. Это основная идея НАТО, этого альянса, и она будет адаптирована к нынешнему поведению России».

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вскоре из Москвы последовал ответ Шойгу: «На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, - министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир».

Смачный щелчок по носу «железной фрау». Судите сами. Министр обороны Германии повторяет давно затасканную, как старая портянка, натовскую мантру о «сдерживании» России в балтийском и черноморских регионах. А что, российские дивизии уже готовятся порвать в клочья прибалтийские страны НАТО? Зачем и ради чего? У России что, нет своих творога и сыра, картошки и зерна, леса и угля, нефти и газа?

Мысль о том, что Россия может не сегодня-завтра «оккупировать прибалтийские страны» может возникнуть только в голове пациента какого-нибудь берлинского дурдома.

О каком «сдерживании» может идти речь, если не Россия, а НАТО продолжает подтягивать к границам новые и более мощные военные контингенты? Если уже разработан секретный план «D» по захвату Калининградской области РФ? Крамп-Карренбауэр наверняка знает, что этот регион именуется в планах НАТО «зоной затрудненного доступа». О каком «сдерживании» может идти речь, если натовские самолеты за последние годы на 30 процентов увеличили количество разведывательных полетов у наших границ, а сухопутные войска блока непрерывно гремят учениями у наших же кордонов?

А о каком «сдерживании России» в Черном море может идти речь, если корабли НАТО уже не раз врывались в ее территориальные воды, а стратегические бомбардировщики США отрабатывали ядерные удары по Крыму?

Кстати, о ядерном оружии. Воинствующая фрау и тут явно погорячилась, стращая Россию. Видимо, забыла древнюю и мудрую немецкую поговорку – чем будешь грозить соседу, того и лишишься.

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