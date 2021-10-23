Замуж за русского? Ах ты, гадина!

Один из советских мифов гласит о дружбе и братстве народов СССР. Фото: Кадр из фильма "Свинарка и пастух"

Один из советских мифов гласит о дружбе и братстве народов СССР, об уважении нацменьшинств к «старшему брату» русскому народу. На самом деле тихий национализм в СССР сидел в умах и выражался в самых забавных формах. Копаясь в архивах по теме перевала Дятлова, мы наткнулись случайно на письмо в ЦК КПСС из одной южной республики. Назовем ее… Карезия, чтобы никого не обижать.

В карезинском журнале «За коммунизм!» в 1959 году было опубликовано письмо молодой карезянки, в котором она сообщает, что полюбила русского. Хочет за него замуж. Однако мама против категорически. Не потерпит русского зятя. Далее девушка осуждает мамино (и не только) мнение на межнациональный брак. Порицает местные горские обычаи похищения невест. В том же журнале девушку поддерживает женщина - секретарь партийной организации. В ответ редакция получает гневные письма читателей, которые буквально кроют девушку матом.

По правилам тех времен такие письма секретной почтой переправлялись в идеологический отдел ЦК КПСС для осмысления и принятия мер. Читаем:

«В журнале «За коммунизм» № 5 было опубликовано письмо Милы М (имя изменено, - авторы) «Прошу помочь советом». И ответ директора советско-партийной школы при карезинском обкоме КПСС Марии К.. Комсомолка Мила в своем письме рассказала, что ее мать препятствует выходу замуж за русского молодого человека и критикует старые обычаи похищения невест, хождения по так называемым «святым местам». Религиозные обряды на свадьбах.

Редакция получает от читателей письма. Карезинцы, проживающие в других областях, одобряют Милу и Марию. Что касается Карезии, то оттуда поступили скверные письма националистического характера. В целях информации направляем их вам.

Письмо 1. От сердитого гражданина.

Извините, Мила, что я считаю ниже своего достоинства писать вам письмо. Но я презираю и ненавижу таких типов как вы. Ваше поведение недостойно поведения карезинской девушки. Вы сделали очень хорошо, что покинули пределы Карезии и я вам советую больше не возвращаться. Вы своим поведением опозорили честь трудовой карезинской семьи, которая живет одной любовью друг к другу. Недалеко по складу характеру и ума ушла от вас та девушка Мария К., которая поддержала вас в журнале «За коммунизм». Вы обе не знаете и не поймете жизнь цветущей Карезии, которая дорога тысячам молодых тружеников Карезии. Таким экземплярам как вы дорога не мать, а личное счастье. И вы теперь свободно можете продолжить разыгранную вами комедию. И просим вас, чтобы переменили вашу фамилию. А вашей матери передаем сердечные приветы и сочувствуем ей в ее скорби. Теперь предупреждаем, если вы приедете в Карезию, то не обижайтесь.

Теперь просим вас напечатать ответ на это письмо в редакцию «За коммунизм». Мы надеемся, что вы напечатаете ответ, так как у вас совесть позволит.

Письмо 2. Коллективное от студенток местного республиканского вуза.

Даже не знаем, как тебя назвать? Назовем просто П… или сучка! Твое нахальное, бесстыжее письмо возмутило не только нас, но многих подобных нам честных с совестью девушек. Надо же до того быть нахальной, чтобы огласить, что твоя п…. захотела х...

Во-вторых, мы как говорится, без пяти минут специалисты с высшим образованием и то столько на себя не берем, сколько ты, несчастная техничка. Мы наоборот гордимся своей нацией, своей национальной культурой, порядками и обычаями. И каждая из нас собирается быть манекеном, как ты выражаешься. Пусть на нас смотрят, один раз нам выходить замуж.

В-третьих, пусть твоя мать не мечтает о карезинском зяте, ибо достойные сыны Карезии подстилку русскую не возьмут. Карезин объедки никогда не станет есть.

Так что пусть мать соглашается на твою собачью свадьбу (пол-литра водки и хвост селедки). Лучше бы ваша бедная мать вместо вас столько лет кормила свиней, по крайней мере она бы имела: и сало, и мясо, и смайлец.

С приветом к тебе и подобным тебе Дочери Карезии».

Особенно удивляет письмо от студенток, которые бесстрашно пишут в партийный журнал такое. Явно махровый национализм на бытовом уровне был настолько обыденным, что девушки просто не сознают опасности за свои слова. А что такого? Все нормальные люди так думают и говорят. Интересно, что народ республики, о которой речь, не был гоним в сталинскую эпоху. А что уж говорить о депортированных народах , о их «уважении» к «старшему брату». Как видим, советская идеология по сектору «дружбы народов» работала очень плохо. Впрочем, как и вся громоздкая идеологическая машина.