Портреты Александра Шилова вдохновляют итальянских композиторов

22 октября в галерее Шилова прошел концерт «Звучащие портреты» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Для меня этот день необычный, - сказал перед началом концерта Александр Шилов. - Год назад к нам в галерею заглянул известный итальянский композитор Тициано Бедетти (профессор консерватории им. А. Буццолы (Италия), лауреат международных конкурсов, обладатель награды «Свет искусства»). Он вдохновился моими работами, которые здесь увидел. А когда вернулся домой, написал музыку. Для меня очень неожиданный опыт такого сотрудничества.

Итальянский композитор Тициано Бедетти вдохновился портретами Александра Шилова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На творческий вечер в Москву господин Бедетти прилетел вместе со своей старенькой мамой.

- Я итальянский композитор, - не стал скрывать синьор Бедетти в ответном приветствии перед началом концерта. Говорил он по-русски с небольшим акцентом. – Живу я недалеко от Венеции, в небольшом городке Адриа. Я очень рад быть с вами сегодня. В прошлом году я побывал в галерее Александра Шилова и впечатлился красотой его картин. Это великолепно! Удивительно! Когда вернулся домой, мысли о картинах Александра Максовича меня не покидали. Я восстановил в памяти свои впечатления и, сев за фортепиано, начал импровизировать, чтобы воплотить его живописные работы в музыке. В результате родилось З5 фортепианных пьес, которые я посвятил Александру Шилову и всему русскому народу.

22 октября состоялся концерт по произведениям Тициано Бедетти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надо сказать, что вдохновлялся Тициано Бедетти не только картинами Александра Шилова, но и музыкой Петра Чайковского, и русской песней «Калинка», и одним из самых известных в мире романсов «Очи чёрные», и сочинениями Рахманинова… Так или иначе знакомые ноты мы услышали в его композициях, что приятно.

пьесы исполняла на фортепиано выпускница Московской консерватории им. Чайковского, лауреат международных конкурсов, стипендиат Министерства культуры РФ и фонда "Русское исполнительское искусство" Валерия Прокушева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его пьесы исполняла на фортепиано выпускница Московской консерватории им. Чайковского, лауреат международных конкурсов, стипендиат Министерства культуры РФ и фонда "Русское исполнительское искусство" Валерия Прокушева.

Картины появлялись на экране во время исполнения музыкальных пьес. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе концерта зрители познакомились с картинами Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова, непревзойденного мастера портретной живописи. Его картины появлялись на экране во время исполнения музыкальных пьес. Итальянский композитор пытался воплотить в музыке внутренний характер персонажей живописных работ, их настроение, будь то портрет «Партизан», или «Индианка», или портрет дипломата из Африки, или автопортреты самого Александра Шилова, или жанровые картины…