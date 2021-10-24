Портреты Александра Шилова вдохновляют итальянских композиторов

22 октября в галерее Шилова прошел концерт «Звучащие портреты»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Для меня этот день необычный, - сказал перед началом концерта Александр Шилов. - Год назад к нам в галерею заглянул известный итальянский композитор Тициано Бедетти (профессор консерватории им. А. Буццолы (Италия), лауреат международных конкурсов, обладатель награды «Свет искусства»). Он вдохновился моими работами, которые здесь увидел. А когда вернулся домой, написал музыку. Для меня очень неожиданный опыт такого сотрудничества.
Итальянский композитор Тициано Бедетти вдохновился портретами Александра Шилова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На творческий вечер в Москву господин Бедетти прилетел вместе со своей старенькой мамой.
- Я итальянский композитор, - не стал скрывать синьор Бедетти в ответном приветствии перед началом концерта. Говорил он по-русски с небольшим акцентом. – Живу я недалеко от Венеции, в небольшом городке Адриа. Я очень рад быть с вами сегодня. В прошлом году я побывал в галерее Александра Шилова и впечатлился красотой его картин. Это великолепно! Удивительно! Когда вернулся домой, мысли о картинах Александра Максовича меня не покидали. Я восстановил в памяти свои впечатления и, сев за фортепиано, начал импровизировать, чтобы воплотить его живописные работы в музыке. В результате родилось З5 фортепианных пьес, которые я посвятил Александру Шилову и всему русскому народу.
22 октября состоялся концерт по произведениям Тициано Бедетти
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Надо сказать, что вдохновлялся Тициано Бедетти не только картинами Александра Шилова, но и музыкой Петра Чайковского, и русской песней «Калинка», и одним из самых известных в мире романсов «Очи чёрные», и сочинениями Рахманинова… Так или иначе знакомые ноты мы услышали в его композициях, что приятно.
пьесы исполняла на фортепиано выпускница Московской консерватории им. Чайковского, лауреат международных конкурсов, стипендиат Министерства культуры РФ и фонда "Русское исполнительское искусство" Валерия Прокушева.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Его пьесы исполняла на фортепиано выпускница Московской консерватории им. Чайковского, лауреат международных конкурсов, стипендиат Министерства культуры РФ и фонда "Русское исполнительское искусство" Валерия Прокушева.
Картины появлялись на экране во время исполнения музыкальных пьес.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ходе концерта зрители познакомились с картинами Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова, непревзойденного мастера портретной живописи. Его картины появлялись на экране во время исполнения музыкальных пьес. Итальянский композитор пытался воплотить в музыке внутренний характер персонажей живописных работ, их настроение, будь то портрет «Партизан», или «Индианка», или портрет дипломата из Африки, или автопортреты самого Александра Шилова, или жанровые картины…
Картины кисти Александра Шилова, выставленные в галерее художника.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН