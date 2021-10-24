Васильева рассказала, как заплатила экс-невестке за общение с внуками: «Нужно было просто открыть сейф»

Татьяна Васильева. Фото: Иван ВИСЛОВ

Долгие годы знаменитая актриса Татьяна Васильева конфликтовала со своей бывшей невесткой из-за внуков. 74-летняя артистка очень переживала, что не может видеться с мальчиками. После развода с единственным сыном звезды Филиппом бывшая невестка запрещала ей встречаться с Гришей и Ваней. А потом и вовсе увезла сыновей с собой в Германию. Анастасия требовала купить ей и детям квартиру в Москве, поскольку у нее не было своего жилья.

Теперь в звездной семье царят мир и покой. Васильева приложила немало усилий, чтобы наладить отношения с бывшей невесткой. Об этом она рассказала в программе «Сегодня вечером» Первого канала. По словам Татьяны Григорьевны, чтобы помириться с невесткой, ей пришлось заплатить кругленькую сумму. Зато теперь она в любое время может видеться с внуками. Они часто навещают бабушку.

- Все теперь отлично, но только благодаря тому, что я взялась за ум. Я начала наводить мосты с Настей. Настя приходит в гости, мы и целуемся, и обнимаемся. Главное, не держать долго в себе всю дрянь, - рассказала Татьяна Васильева.

Актриса считает, что она приняла верное решение. Вместо скандалов и судов с родней она решила купить внукам по квартире. Татьяна Григорьевна нисколько не жалеет о потраченных деньгах. За две квартиры в центре Москвы она заплатила 30 миллионов рублей.

- Я на будущее купила Ване и Грише квартиры в Москве, - сообщила актриса. - Я не понимаю, зачем я за это держалась. Что я с этого имела? Сплошные нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф.

Актриса с сыном Филиппом и внуками Ваней и Гришей (вверху). Фото: Инстаграм.

В 2015 году бывшая жена Филиппа, актриса театра Вахтангова Анастасия Бегунова сбежала от мужа, прихватив с собой двоих детей, а так же (по словам семьи Васильевой) крупную шестизначную сумму в евро. Несколько месяцев спустя Анастасия объявилась. Оказалось, бывшая невестка осела в Германии, где живет ее новый мужчина, от которого она забеременела. Васильева не видела детей несколько лет и очень расстраивалась из-за этой ситуации. Бегунова потребовала от Васильевой деньги за свидания с мальчиками – по 200 тысяч рублей в месяц. Затем, правда, пошла на попятную и разрешила видеться с ними бесплатно – но только в обмен на московскую недвижимость.

В своих внуках Татьяна Васильева души не чает. Между ними сложились теплые и доверительные отношения. Правда, актриса не терпит, когда внуки называют ее бабушкой, ее можно звать только по имени.

Сейчас у Татьяны Васильевой не лучшая финансовая ситуация: из-за пандемии коронавируса звезда практически осталась без работы. Гастроли прекратились, театры долгое время были закрыты. До пандемии трудовой график артистки был расписан по часам. Вместе с театром она гастролировала не только по России, но и давала спектакли за рубежом – в США, Израиле, Германии. Теперь же из-за COVID-19 выступления на сцене и съемки в кино отменились. Во время прошлогоднего локдауна Васильева была вынуждена тратить деньги, которые она откладывала на покупку очередной квартиры. Татьяна Григорьевна – единственная кормилица в семье, она не только обеспечивает себя, но и помогает 42-летнему сыну Филиппу, 34-летней дочери Елизавете и внукам. Актриса призналась, что ее семье пришлось урезать все траты, но денег все равно не хватает.