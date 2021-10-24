Способ удвоения количества одноразовых бумажных полотенец взорвал Интернет

Видео стремительно набирает просмотры

Бумажные полотенца – вещь в хозяйстве незаменимая: никому не стали нужны тряпки, которые плохо пахнут и требуют стирки и сушки. При помощи одноразового бумажного полотенца, оторванного от рулона, можно быстро промокнуть пролитую жидкость, вытереть любую поверхность, высушить мокрую посуду. Особенно ценят бумажные полотенца многодетные хозяйки. Ведь маленькие дети, как известно, вечно что-нибудь проливают и пачкают.

Обычно одноразовые бумажные полотенца выпускают широкими рулонами, а такие большие салфетки далеко не всегда нужны. Достаточно куда менее узкой полоски такой бумаги, чтобы быстро и эффективно решить возникшую проблему. Туалетная бумага менее абсорбентная, и посему в домашнем хозяйстве уступает одноразовым полотенцам и не составляет им конкуренции на той же кухне.

В итоге – мусорный пакет быстро наполняется, окружающей среде наносится ущерб, а в семейном бюджете появляется дополнительная прореха.

Последний фактор в США сейчас является самым чувствительным: из-за пандемии COVID-19 нарушены цепочки поставок, и одноразовые бумажные полотенца стали стоить дорого, а кое-где и вообще исчезли с полок магазинов.

Поэтому в TikTok лайфхак, которым поделилась пользовательница @Shessunday, мгновенно стал вирусным. Женщина берет рулон одноразовых бумажных полотенец и режет его ножом пополам, получая в итоге два рулона.

Видео стремительно набирает просмотры: за несколько дней его уже просмотрели более 2 млн. человек.