Голливудский актер исполнил мечту 8-летнего мальчика, болевшего раком

Дэнни сразу поверил, что на том конце провода - его кумир

Дэнни Шихан страдал редкой формой онкологии – раком мозга. Вместе со своими родителями он каждый день боролся за свою жизнь. В 2020 году после череды перенесенных медицинских процедур Дэнни написал в соцсетях сообщение о том, что очень любит фильм «Аквамен» и главного героя картины, роль которого исполняет голливудский актер Джейсон Момоа.

Мальчик ни на что не рассчитывал, он просто рассказал своим немногочисленным на тот момент подписчикам о своей любви и своих мечтах когда-нибудь познакомиться с Акваменом или поговорить с ним по телефону.

И однажды его мечта сбылась.

«Привет, славный парень! – прозвучал в телефоне голос любимого актера. - Ты так прекрасен! Я взволнован. Я слышал о тебе от всех моих друзей. Я хотел поздороваться с тобой и узнать, как твои дела».

Дэнни сразу поверил, что на том конце провода - его кумир. Он рассказал о состоянии своего здоровья, о том, что в данный момент чувствует себя хорошо, хоть и перенес несколько сложных операций и сеансов химиотерапии.

Актера до глубины души тронул рассказ мальчика. Фанаты Аквамена знают, как сильно он привязан к детям. Джейсон Момоа часто выкладывает на своей странице в соцетях фотографии и видео с маленьким сыном.

На следующий день после звонка актер отправил Дэнни подарки, среди которых была игрушечная фигурка Аквамена, и письмо со словами поддержки.

Врачи предупреждали, что Дэнни остается жить совсем немного, поэтому Момоа старался быстро воплощать все мечты ребенка в жизнь. Так, он показал Дэнни дельфинов, которых тот никогда раньше не видел. Звезда Голливуда буквально до последних дней жизни мальчика общался с ним.

За жизнь Дэнни переживал весь его город. Местные полицейские исполнили другое его желание – они присвоили ему звание офицера и приняли в свои ряды. Все, как могли помогали мальчику, и надеялись, что он победит болезнь. Но Дэнни умер, не дожив пары месяцев до своего восьмого дня рождения.

«Я только что узнал об этой душераздирающей новости, - написал Джейсон Момоа, когда получил известие о смерти своего маленького фаната. - Покойся с миром. Ты будешь жить в моём сердце. Я посвящаю «Аквамен-2» тебе, маленький ангел!»

А позже в родном городе Дэнни появился рисунок – граффити к фильму «Аквамен и Затерянное королевство». На нем рядом с Акваменом изобразили Дэнни. Светловолосый мальчуган тоже облачен в костюм Аквамена. Местные жители говорят, что Дэнни покинул этот мир настоящим героем, который всегда будет жить в их сердцах и памяти.