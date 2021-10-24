В США выходца из Украины признали виновным в финансировании избирательной кампании Трампа

По данным следствия, Парнас направлял значительные средства на финансирование Трампа в президентской гонке в 2016 году Фото: EAST NEWS

Лев Парнас, американский бизнесмен украинского происхождения и бывший соратник адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, признан виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний.

По данным следствия, Парнас направлял значительные средства на финансирование Трампа в президентской гонке в 2016 году, а также на поддержку федеральных кандидатов-республиканцев в тех штатах, где можно было получить разрешение на легализацию бизнеса, связанного с выращиванием и сбытом марихуаны.

Обвинение утверждает, что Парнас и его соратник, родившийся в Беларуси Игорь Фруман создали компанию Global Energy Producers и, используя ее реквизиты, перечисляли деньги республиканцам, которые в дальнейшем могли лоббировать их интересы.

Кроме того, в прокуратуре заявили, что Парнас, имеющий хорошие связи с украинскими политиками и бизнесменами, по просьбе Джулиани занимался сбором сведений о деятельности Джо Байдена и его сына на Украине с целью подготовки материалов для начала расследования, на котором в свое время настаивал Трамп.

В то же время, сам Руди Джулиани не является фигурантом дела о вмешательстве в избирательный процесс.