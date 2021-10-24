Катя уже может слышать, ее нужно только научить!

Катя не слышит ни единого звука Фото: Личный архив

Кате два года. Родилась она здоровенькой. Именно так сказали врачи и выписали из роддома счастливую маму с абсолютно глухой девочкой. То, что Катя не слышит ни единого звука, родители поняли гораздо позже, потому что малышка никак не реагировала ни на ревущий пылесос, ни на ласковый мамин голос. О том, что без операции дочь никогда не будет ни говорить, ни слышать, доктора сообщили только через полгода. Тут же утешили, что операция бесплатная. Поставили на очередь. Но только об одном не предупредили. Установят-то кохлеарные импланты бесплатно, а вот учить ими пользоваться никто задаром не будет.

Так Овсянниковы оказались перед выбором — покупать троим детям еду или копить на то, чтобы маленькая Катя смогла пройти реабилитационный курс, чтобы научиться пользоваться внезапно рухнувшим на нее, но пока абсолютно беспорядочным миром звуков.

- Я просто в голос рыдала, - вспоминает мама, - когда после многочасовых занятий со мной Катенька не могла произнести ни звука. Она просто не понимала, как это делается!

Но родители молодцы, поняли, что все делать надо сейчас – дальше будет поздно. Накопили денег, повезли Катю в уникальный реабилитационный центр — один из немногих, в которых работают с детьми после слухопротезирования. Вот тогда-то в развитии девочки и произошел долгожданный прорыв. Она заинтересовалась звуками и сама начала подражать маминой речи.

Только ее порыв может быстро угаснуть. Одноразовые занятия не помогут, а стоимость курса в реабилитационном центре — 210 000 рублей — слишком велика для семьи. А без него мир звуков для Кати так и останется тайной. Помогите, пожалуйста!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна - координатор

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - https://www.pomogi.org/help/ В назначении пожертвования не забудьте указать "для Овсянниковой Кати "

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

https://pomogi.org/stories/ovsyannikova_katya/

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810022000000423

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва

Кор.счет № 30101810145250000411

БИК 044525411

Назначение: благотворительное пожертвование для Овсянниковой Кати