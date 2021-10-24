Вирусолог Ачкасов: Советую делать две прививки сразу - в правое плечо от COVID-19, в левое от гриппа

При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минздрав только что разрешил делать две прививки одновременно: от коронавируса и от сезонного гриппа.

- Cоответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо, - говорится в официальном сообщении Минздрава.

Того же мнения, кстати, и Всемирная организация здравоохранения – она тоже одобряет одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, об этом заявил директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан.

Уже пора идти на “дуплет” из прививок? Почему в сезон гриппа заразиться коронавирусом особенно опасно? Вирусолог Евгений Ачкасов, президент Российского медицинского общества, в эфире радио “КП” рассказал о взаимосвязи двух болезней и особенностях защиты от них.

- Евгений Евгеньевич, действительно ли сейчас вопрос одновременной вакцинации от ковида и от гриппа стоит остро? Уже есть в России случаи одновременного заболевания и гриппом, и коронавирусом?

- Конечно, есть сезонный подъем заболеваемости гриппом. И сочетание гриппа и коронавирусной инфекции существенно утяжеляет течение обоих заболеваний. И результаты лечения хуже в том случае, если эти два заболевания сочетаются. Поэтому, конечно, сейчас актуально прививаться от коронавируса. Но также очень актуально прививаться и от гриппа, - и это особенно важно особенно в период пандемии. Прививка обезопасит от тяжелого течения заболевания. Она не гарантирует, что человек не заразится на 100%, но абсолютно точно, что течение заболевания будет гораздо легче, без тяжелых постковидных осложнений.

- Сейчас, в конце октября, вакцину от гриппа не поздно делать?

- Нет. Сезонный период гриппа долгий, пик еще впереди - весь ноябрь и декабрь. Поэтому сейчас как раз можно прививаться. И, как сказано в разъяснениях Минздрава, одномоментная вакцинация не вредит здоровью. Только прививаться надо в разные части тела. Медицинский работник, который делает вакцинацию, про это знает.

- То есть, условно говоря, в левое плечо вакцина от коронавируса, в правое плечо от гриппа?

- Да, совершенно верно.

- Евгений Евгеньевич, давайте немножко о ковиде поговорим. Цифры растут, мы приближаемся уже к 40 тысячам новых случаев в сутки. Специалисты пришли к единому мнению (врачи, вирусологи, инфекционисты) о причинах четвертой волны и о том, почему заболеваемость именно сейчас столь высока?

- В России, к сожалению, пока нет 50% вакцинированных. И есть еще одна проблема. Чтобы прервать цепочку передачи вируса, люди должны сформировать коллективный иммунитет. Но этот коллективный иммунитет должен быть одномоментный. А если кто-то вакцинировался раньше, прошел большой срок, он не ревакцинировался, то риск заразиться становится выше, и человек становится источником распространения инфекции. Поэтому очень важно как вакцинироваться, так и ревакцинироваться. Только тогда мы сможем прервать эту цепочку.

- Вы лично какие меры считаете наиболее оправданными и эффективными в борьбе с ростом заболеваемости? Естественно, помимо вакцинации?

- Я неоригинален. Индивидуальные средства защиты. К сожалению, пользуемся мы ими некачественно и недобросовестно – неправильно носим маски, иногда пренебрегаем ими. Второе – избегать массового скопления людей. К сожалению, я вижу, сейчас проводятся конференции, конгрессы, и я немножко удивлен этому. Если есть возможность, нужно избегать посещения таких мероприятий. И, конечно, важно объявление нерабочих дней. Надо их использовать правильно, максимально изолироваться.

- Будет ли правильно, если у привитых людей, у которых уже сформировался иммунитет, будет больше возможностей перемещаться свободно, нежели у людей, которые от прививок отказываются?

- Надо понимать, что привитые люди тоже могут быть носителями инфекции. Поэтому, если мы вводим ограничения, то, с моей точки зрения, они должны распространяться на всех – и на привитых, и на не привитых. Иммунитет формируется не сразу после прививки, а по прошествии определенного времени. И мы знаем, что на 100% вакцинация не гарантирует от того, что человек не заболеет. Другое дело, что это заболевание протекает не тяжело, не имея тяжелых последствий. Поэтому необходимо носить маски и предохранять как себя, так и окружающих. Часто видишь, что люди говорят: я привитый, маску не будут носить. Нет, и привитым тоже нужно носить маски.