Сергей Марков: Путин не опасен, опасен Запад, бьющий себя граблями по башке

Сайт kp.ru обратился за комментарием к гендиректору "Института политических исследований" Сергею Маркову Фото: Евгения ГУСЕВА

«Новая версия» президента России «опасного для Запада» появилась в первую очередь из-за истерического отношения руководства самих западных стран к российскому лидеру - такой вывод можно сделать из аналитического материала CNN. Приводятся мнения различных экспертов, в том числе экс-командующего силами обороны Эстонии Рихо Терраса, который заявил, что Запад "пытается кататься на коньках", а Путин "играет в хоккей" и вообще, он «уличный боец». А старший продюсер CNN Люк Макги заявил, что Кремль больше не ищет одобрения Запада, который "допустил рост агрессивности Москвы, не сумев повлиять на нее».

Сайт kp.ru обратился за комментарием к гендиректору "Института политических исследований" Сергею Маркову,

- Сергей Александрович, вы согласны с тем, что в Европе и Америке за последние несколько лет возник новый образ «опасного Путина» по причине того, что Запад сам инициировал процесс такой "трансформации"?

- Я не согласен с таким выводом. Владимир Путин не опасен — зато опасны они, Запад. Которые накручивают чудовищную агрессию против нашей страны. И которые для оправдания своей агрессии и своих преступных действий против Москвы специально создают образ опасной России. Это как хулиганы, которые в парке подходят к интеллигенту, чтобы на него напасть и пытаются представить все так, что это он нагрубил этим хулиганам и вызвал их агрессию. На самом деле нет. Этот хулиганы пытаются избить интеллигента

- То есть, это такое искусственное создание образа врага?

- Да. Примеров достаточно. Установление хунты в Киеве в 2014-м. Демонизация "преступных действий", "массовых политических репрессий" у большого соседа — и на этом фоне подавление русского языка и на Украине, и в Прибалтике, грубейшее нарушение демократических принципов, создание статуса неграждан, лишение политических прав миллионов русских людей. Лживая информационная война, грубейшим образом попирающая принципы свободы слова и иные принципы. И этими действиями они пытаются оправдать свои будущие преступления.

- Они полагают, что Кремль больше не ищет оправданий со стороны Запада, связывая наши действия с условиями обострения энергетического кризиса в Европе?

- Ситуация с энергетическим кризисом демонстрирует, что Россия права, а Запад не прав. Они просят Россию давать больше газа, при том не дают пускать газ по СП-2. Это совершенно абсурдное поведение на грани психической девиации. Кроме того, цены высоки из-за того, что они взяли концепцию спотового рынка и отбросили предложение России иметь более стратегические, долгосрочные контракты.

- В данной ситуации Запад ведет себя как кто?

- Запад ведет себя как агрессивный дурак. Который всегда бьет себя граблями по башке.

- Но хоть какая-то логика тут присутствует?

- Европа ведет себя как дурак, но дураком не является. Их идея - украсть у России саму Россию. Нет, они не глупы. А их ошибки — ошибки вора, который пытается украсть украденное. Но ему это не дается. Запад ведет себя как хитрый и опасный преступник. Уже проигравший не однажды. Ну, например, во время Второй мировой.

- Так никакого «нового Путина», опасного по версии Запада для него, не существует?

- Новый Путин существует с 2014-го года. В том году Запад растоптал все свои декларируемые принципы демократии и свободы слова, да и всего прочего, совершив переворот на Украине. Они обманули нагло и Януковича, и Путина в то время. Тогда стало ясно, что западные политики представляют из себя банду шулеров. Ни единому слову которых верить нельзя. Путин тогда и стал «новым». До того он воспринимал их как конкурентов, но как джентльменов. Сейчас он он их воспринимает как богатых гопников.