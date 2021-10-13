Путин призвал Запад не переживать о смерти демократии в России Фото: РИА Новости

Западу не стоит переживать о том, что демократия в России умерла, заявил президент России Владимир Путин. Вместо этого ему нужно задуматься в своих проблемах, отметил он.

«Демократия понимается по-разному. Вот когда в Европе, да и в США, разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль, это свобода? Свобода и демократия они не могут быть не связаны с культурой и традицией народа», – сказал российский лидер на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Он напомнил, что после военной миссии США в Афганистане в этом регионе возросла опасность распространения терроризма. По его словам, «переживания по поводу того, что демократия в России умерла, преувеличены». Также Путин высказал мнение, что проблемы с парламентаризмом есть и в Европе.

«Как там формируется власть. В США? Там – лоббизм. Что такое лоббизм в США – это коррупция», – отметил он.