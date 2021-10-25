Как в пандемию звезды тратят деньги на красивую жизнь: у Тодоренко новая квартира, у Брежневой – бриллианты, а Шепелев учится в Италии

Вера Брежнева 23 октября на шестую годовщину свадьбу обзавелась дорогим украшением, а еще раньше переехала в новую квартиру Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока одни артисты сетуют на отмены концертов, другие продолжают зарабатывать: в сети, на ТВ и заказниках, заключают рекламные контракты. Несмотря на пандемию, звезды продолжают много тратить. Правда многие давно не афишируют богатство, чтобы не раздражать поклонников. Но крупные траты сложно скрыть. Рассказываем, кто в этом пандемийном сезоне тратил большие деньги на товары и услуги, чтобы порадовать себя или семью. У всех финансовые замашки разные. Моргенштерн и Шаляпин покупают дома, Даня Милохин дорогую машину. Дмитрий Шепелев успел купить квартиру в центре Москвы в конце прошлого года, а к этой осени накопил на учебу за 2 миллиона рублей в итальянской кулинарной школе Ники Белоцерковской. А у Веры Брежневой и Ксении Собчак этой осенью в шкатулке появились новые бриллианты.

Недвижимость

Перед свадьбой 23-летний рэпер Моргенштерн завершил сделку по покупке загородного дома, а уже осенью переехал туда с женой 21-летней студенткой Диларой Зинатуллиной. Алишер оформил документы до вступления брак, поэтому особняк не станет совместной собственностью. Двухэтажный элитный дом находится в элитном охраняемом поселке в Подмосковье. Стоимость жилья $2 миллиона (141,7 миллионов рублей). Музыкант, бизнесмен и блогер ипотеку не брал – цену за дом вносил двумя частями.

Еще летом 37-летний Прохор Шаляпин начал переговоры по покупке земельного участка с небольшим домиком неподалеку от подмосковного Красноармейска – в 45 км от Москвы. Осенью сделка была завершена. И это не очередной пиар-ход Прохора. Он действительно приобрел недвижимость – об этом проговорилась его новая соседка поэтесса Любовь Воропаева. Скорее всего, Шаляпин будет строить на участке новый дом, а пока живет в своей московской квартире. Земельный участок находится не в элитном звездном поселке, а в СНТ – садоводческом некоммерческом товариществе. Рядом река и лес. Стоимость покупки оценивается в 7 миллионов рублей.

Певица Слава давно обосновалась с семьей в загородном доме. 41-летняя артистка в этом году справила новоселье в квартире-мечты – стоимостью 100 миллионов рублей. Квартира находится на 34-м этаже комплекса «Москва-Сити». Слава объяснила, что эта недвижимость предназначается для проведения праздников, девичников, тусовок: «Я просто купила квартиру, о которой я мечтала. С видом на Москву-реку, на все высотки».

31-летняя Регина Тодоренко в конце лета вложила сбережения в покупку квартиры в новостройке, которую должны сдать в начале 2022-го года. Это не первая недвижимость блогера и телеведущей в Москве, но первая настолько шикарная – стоимостью около 50 миллионов рублей. Квартира площадью 150 кв м находится в охраняемом ЖК, в котором есть бассейн, спортзал и другие атрибуты элитных домов. Сейчас Тодоренко с мужем певцом и предпринимателем Владом Топаловым выбирают отделочные материалы для ремонта. Регина уже загадала, как будет баюкать второго ребенку у панорамных окон новой квартиры. Пока Тодоренко с мужем и сыном живет в Подмосковье, где семья арендует двухэтажный дом.

)Регина Тодоренко похвасталась планом ЖК, где купила квартиру. Сейчас телеведущая контролирует ремонт Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

41-летний блогер Курбан Омаров после развода с Ксенией Бородиной съехал из загородного дома, купленного на деньги ведущей «Дома-2». Экс-муж Бородиной за 20 миллионов рублей купил квартиру площадью 130 квадратных метров. Жилье в новостройке, с черновой отделкой – так что впереди серьезные траты миллионов на пять.

Экс-муж Ксении Бородиной купил жилье в новостройке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

39-летняя Вера Брежнева живет на три страны – Украину, Италию и Россию. Везде у певицы и ее мужа есть своя недвижимость. Работают супруги много в Москве, отдыхают в Италии, часто бывают на Украине – младшая дочь певицы ходит здесь в школу. В Киеве этой осенью Брежнева останавливается в новой квартире – купил шикарные апартаменты ее муж 58-летний композитор и продюсер Константин Меладзе. Муж Брежневой приобрел в новостройке квартиру площадью 206 квадратных метров и место в подземном паркинге. Недвижимость находится в центре города, в стеклянной башне ЖК Skyline. Здесь супруги останавливаются, когда приезжают в Киев. В элитном жилом комплексе – есть своя библиотека, спортзал, комната для переговоров. Стоимость – около $900 тысяч (63 миллиона рублей).

Машины

19-летний Даня Милохин недавно отучился на водительские права. Если раньше блогер арендовал машину с водителем по 20 тысяч рублей в сутки, то теперь купил свой автомобиль. И у Дани появился личный водитель для личного авто (100 тысяч рублей в месяц), а также он может ездить сам за рулем. Милохин приобрел премиум-седан Mercedes-Benz Maybach S-класса 2017 года. Цена на такие авто в зависимости от комплектации и пробега стоят 10

Даня Милохин и его первая машина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

миллионов рублей.

31-летняя Ида Галич обошлась без автокредитов. Блогер и телеведущая купила себе Rolls Royce Wraith за 30 миллионов рублей. А своих родителей после выписки из коронавирусного госпиталя порадовала подарком из автосалона – папа Иды теперь рулит Mercedes-Benz GLE 400 за 9 миллионов рублей.

Украшения

Чаще всего бриллианты на красных дорожках, фестивалях и премьерах у артисток арендованные – ювелирные бренды дают их на один выход ради рекламы. Но есть звезды со своим «ювелирным сундучком».

39-летняя Ксения Собчак в эти выходные в Италии, на вилле рядом с озеро Комо вела свадьбу экс-сенатора, экс-чиновника со скандальной репутацией Андрея Вавилова. Праздничных мероприятий было несколько. На одном из них Собчак выгуляла весьма заметное украшение. На шее у Ксении появилась бриллиантовая змея. Весьма эффектное украшение из белого золота с бриллиантами и изумрудами весит не более 100 гр, а стоит – более 16 миллионов рублей.

Ксения Собчак в эти выходные провела свадьбу в бриллиантовой змее Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

39-летняя Вера Брежнева тоже похвасталась змеей. Но если Собчак зарабатывает сама, то на Брежневу деньги тратит муж. 23 октября певица получила в подарок кольцо от Bvlgari за 660 тысяч рублей. Кольцо в форме змеи из белого золота инкрустировано бриллиантами и стало презентом на шестую годовщину свадьбу.

Вера Брежнева похвасталась новым кольцом в виде змеи с бриллиантами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

38-летний бизнесмен и музыкант Тимати подарил 7-летней дочери Алисе колечко с крупным желтым бриллиантом стоимостью не менее 10 миллионов рублей.

27-летний Егор Крид порадовал себя браслетом из белого золота с бриллиантами Cartier Juste Un Clou за 4 миллиона 340 тысяч рублей. И усилил блеск бриллиантов еще одним браслетом Cartier, но уже из желтого золота из коллекции Love — за 3 730 000.

Учеба

В октябре 38-летний Дмитрий Шепелев подарил гражданской жене 38-летней Екатерине Тулуповой недельное обучение в итальянской кулинарной школе. Шепелев и Тулупова провели неделю на вилле в Сицилии, где работает кулинарная школа Ники Белоцерковской. Группа живет на вилле, где 11 номеров. Каждый день – мастер-классы от шеф-поваров и Белоцерковской, а потом дегустации. На 1 человека: стоимость недели учебы – 8200 евро, номер на вилле – 2700 евро, перелет – 45 тыс. руб. Итого уроки кулинарии на двоих обошлись телеведущему в 1 миллион 900 тысяч рублей.