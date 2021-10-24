Добывал золото в джунглях и платил пособия беднякам: В Колумбии поймали главаря крупнейшего наркокартеля

Колумбийским силовикам удалось задержать 49-летнего Дайро Антонио Усуга Давида по кличке Отониэль. Фото: REUTERS

Колумбийские полицейские совершили, пожалуй, настоящее чудо. Как пишет местный журнал Semana, им удалось задержать 49-летнего Дайро Антонио Усуга Давида по кличке Отониэль. Этот мужчина уже в течение нескольких лет возглавлял список самых разыскиваемых преступников южноамериканской страны, ведь он являлся безоговорочным лидером «Клана Залива» - крупнейшей ОПГ, контролирующей половину всех поставок колумбийского кокаина за границу. Криминальный лидер был схвачен в сельской местности в провинции Антиокия неподалеку от границы с Панамой. При этом в ходе штурма поместья бандита погиб как минимум один полицейский.

Колумбийские спецслужбы уже давно пытались подобраться к Отониэлю. В прошлом году полиция прямо в аэропорту взяла его племянника Арлея Антонио Усугу Торреса по кличке 07, который был депортирован из США. А в середине этого года правоохранители нанесли ряд мощных ударов по «Клану Залива»: арестовали 70 бойцов группировки, которые были близки к ее лидеру, включая наиболее доверенного помощника Марихуано, а также младшую сестру главаря по кличке Ла Негра, бывшую бухгалтером ОПГ. Всего с начала года были задержаны 648 бойцов группировки, убиты 49 боевиков и перехвачены 40 тонн наркотиков.

Сам Отониэль персонаж весьма занятный. Свою криминальную карьеру он начал в 16 лет, примкнув вместе с братом к «Народной армии освобождения» – левой группировке, которая со временем превратилась в обыкновенных бандитов. Потом в 1996 году преступник вместе с родственником перешел к противникам «Народной армии» из «парамилитарес» – правым полувоенным формированиям, которые боролись с леваками, используя преимущественно внесудебные расправы, грабежи и наркотрафик. В 2006 году «парамилитарес» сдались правительству, и наш герой, видимо, устав от «идеологической борьбы» занялся обычным для Колумбии делом – выращиванием и переработкой коки (тропического растения, из которого делают кокаин), используя наработанные ранее связи среди криминала.

Один из секретов успехов пойманного наркобарона заключался в его уважении со стороны жителей тех районов, где «Клан Залива» имел влияние. Многих подкупала «социальная работа» преступников, которые зачастую подменяли власти в отдаленных деревнях, а недовольные не решались выступать против мафиози из-за страха быть уничтоженными. Таким образом любые попытки властей подобраться к Отониэлю или направить на разведку агентов были сопряжен со множеством трудностей, ведь у лидера ОПГ были свои глаза и уши буквально в каждом населенном пункте. Даже прослушка телефонов не давала результатов, ведь главарь группировки не использовал обычные средства связи, предпочитая курьеров с письмами и флешками, на которых были записаны голосовые послания.

В настоящий момент Отониэль имеет на своем счету четыре обвинительных приговора, 57 ордеров на арест, 29 уголовных дел, «красную карточку» Интерпола, запрос на экстрадицию в США, а также награду в размере $5 миллионов за любую информацию, которая поможет его задержать. Всего против «Клана Залива» работают 1200 полицейских и агентов колумбийских спецслужб, а чтобы понять масштаб войны, ведущейся на антинаркотическом фронте, стоит упомянуть, что к операции «Армагеддон» по задержанию Отониэля и его сообщников регулярно привлекаются армия, военно-морские силы и авиация. И это не простая предосторожность, ведь силовики столкнулись с тем, что члены ОПГ буквально взрывали все дороги, по которым к ним можно было подобраться, в том случае, если чувствовали опасность.

«Клан Залива» давно считается одним из крупнейших наркокартелей Колумбии, став достойным наследником крупнейших группировок 80-хи 90-х годов прошлого века, таких как Медельинский картель и Картель Кали. Также он известен под именем Урабеньос в честь залива Ураба – одного из самых криминальных районов Колумбии.

Только непосредственно в самом картеле состоят пара тысяч человек, а вместе с союзными группировками и «вспомогательными» бандами общее число его членов составляет более 3 тысяч бойцов, причем в него регулярно вливаются бывшие бойцы как левых партизанских группировок, так и правых отрядов бывших «парамилитарес». Согласно отчетам полиции, в настоящий момент «Клан Залива» является крупнейшим производителем и экспортером кокаина в стране.

Помимо традиционного наркотрафика «Клан Залива» занимается и другими видами преступной деятельности, проявляя при этом недюжинную изобретательность. Например, бандиты даже наладили в джунглях нелегальную добычу полезных ископаемых, отдавая предпочтение золотой руде. При этом для мафиози не составляет труда пригнать в сельву огромные экскаваторы, которые вместе с извлечением ценных пород одновременно уничтожают и редчайшие виды флоры и фауны, обитающие в тропических лесах.

Кроме того, преступники участвуют и в обычном рэкете и даже контрабанде товаров в соседнюю Венесуэлу.