Несказочное Бали: Банда россиян годами обирала туристов на курортном острове

До пандемии на Бали ежегодно приезжали более 125 тысяч россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У российских миллениалов, людей родившихся в 80-90-е, никогда не возникало вопроса, где коротать зимы. Конечно, на Бали! Некоторые перебирались на сказочный остров на ПМЖ, гордо именуя себя фрилансерами, другие бежали туда за новой жизнью, становясь фотографами или гидами.

До пандемии на Бали ежегодно приезжали более 125 тысяч россиян. Волей-неволей новоприбывшие знакомились с русскоязычной общиной. Подчас отношения выстраивались взаимовыгодные: одни предлагали юридические услуги, другие - туристические, третьи давали уроки серфинга. Но никто не ожидал, что некоторые соотечественники на сказочном Бали живут по принципу «человек человеку — волк».

АГЕНТ ИНТЕРПОЛА

Николай Романов гордился своим небольшим, но успешным бизнесом: прокат байков на острове, который в ширину не более 150 км, приносил стабильный доход. Как-то в феврале на пороге его офиса появился седой представительный мужчина.

- Сотрудник Интерпола, - представился незнакомец. - Вы в курсе, что ваш бизнес квалифицируется как нелегальный?

Николай опешил, пытался доказать, что это глупость, но незнакомец стоял на своем.

- Поговаривают, - задумчиво сказал он, - вы тут еще и наркотиками промышляете. Думаю, полиции стоит об этом узнать.

Романов вообще онемел. Он прекрасно знал, что в Индонезии отношение к «дури» суровое. За хранение грозит от 4 до 12 лет тюрьмы, послаблений для иностранцев нет. Заметив страх в глазах бизнесмена, агент Интерпола предложил: Николай отстегивает ему круглую сумму, а тот решает его проблему. Романов согласился.

В итоге Николай расстался с $27 тыс. (около 2 млн руб.) и 21 мопедом своей фирмы. Он боялся обращаться в полицию, думая, что незнакомец окажется настоящим сотрудником международной организации, но затем наконец решился.

В начале июля липового агента арестовали, обвинив его в мошенничестве.

Им оказался 65-летний россиянин Евгений Багрянцев. Следом задержали и троих его сообщников: Артема Котухова, Ильгама Музафина и Сергея Чередниченко, еще двоих - Ольгу Багрянцеву, супругу Евгения, и Максима Жильцова - объявили в розыск.

Так балийская полиция накрыла российскую мафию, кошмарившую сказочный остров пятилетку с гаком!

СЕТЬ ИНФОРМАТОРОВ

Начиная с 2015 года, более тысячи россиян и жителей СНГ стали жертвами наглых жуликов-россиян.

До пандемии мошенники избирали своей целью туристов. Схема, по которой они работали, была отлажена и включала в себя несколько десятков человек. О появлении богатых жертв сообщали владельцы и сотрудники ВИП-автопрокатов, аренды яхт и вертолетов. За середнячков отвечали гиды, массажисты, косметологи, парикмахеры, проститутки. Такие информаторы раньше обычно сами становились жертвами банды - но из-за того, что не могли откупиться, становились доносчиками.

После того как информация о новом «клиенте» поступала банде, к жертвам втирался в доверие один из мошенников, и через некоторое время на арендованной вилле или яхте полиция находила наркотики. После этого на сцене появлялись Артем Котухов и Ильгам Музафин, которые представлялись сотрудниками индонезийской полиции, а то и агентами Интерпола, и предлагали заплатить выкуп: от 10 до 50 тысяч долларов, иногда этот ценник возрастал до 150 тысяч долларов (10,7 млн руб.). Запуганные до смерти туристы были готовы на все, лишь скорее вернуться на родину. А те, кто был не в состоянии откупиться, попадали в индонезийскую тюрьму.

Способов заманить жертву в сети было множество. Кто-то попадался на объявление о продажи веселых таблеток в интернете, у кого-то пакетик находили во время «рейда» по ночным клубам или подпольным казино. Подкинуть, а потом найти дурь было несложно.

ОПАСНАЯ ПОСЫЛКА

Ситуация изменилась с началом пандемии: турпоток прекратился, а вот аппетиты у банды не ослабевали. Мошенники решили переключиться на русскоязычную диаспору, постоянно проживающую на Бали: владельцев местного бизнеса и фрилансеров. Размахивая липовыми полицейскими корочками, утверждали, что предприниматель нарушает закон, поскольку отсутствует одна из лицензий или просрочены документы и требовали денег. Если кто-то отказывался, открыто угрожали наркотики, что в итоге и делали.

32-летний фотограф Артем Гвоздулин жил на Бали уже 6 лет. От клиентов отбоя не было.

В середине мая молодой человек ждал посылку с деталями для разбившегося дрона. Он регулярно заказывал в сети всю фототехнику.

Обычно курьеры оставляли посылку консьержу, но в этот раз курьер попросил, чтобы Гвоздулин лично забрал коробку. Но едва Артем вернулся домой, появились полицейские, потребовавшие, чтобы фотограф вскрыл посылку. Внутри вместо деталей лежал кусок дерева, пропитанный сильнодействующим наркотиком.

Парня арестовали, обвинив в распространении наркоты.

На следующий день в отделение под видом полицейских заявились Котухов и Музафин. И предложили Артему решить его проблему. Всего за 35 тысяч долларов. Но ни у Артема, ни у его друзей или родителей, таких денег не было.

Представители русскоязычной общины недоумевают, на что рассчитывали мошенники, подбрасывая Артему наркотики. Видимо, полагали, что раз он успешный фотограф, то должен быть при деньгах. Но как оказалось, ошиблись.

Как рассказали kp.ru родители Артема, Александр и Галина, сейчас они ожидают первое заседание суда.

«ТЫ ОТСЮДА НЕ ВЫЙДЕШЬ»

Россиянин Дмитрий (имя изменено - ред.) перебрался на Бали девять лет назад. На одной из вечеринок он познакомился с Максимом Жильцовым, который представился юристом и заявил, что готов помочь Дмитрию с его юридической фирмой.

Через пару недель Дмитрий заехал за Максимом, чтобы съездить к нотариусу, но Жильцов предложил: подожду тебя в машине.

- Пока я занимался документами, он засунул за обшивку авто наркотики, с которыми я катался еще долго, но об этом не догадывался, - вспоминает Дмитрий. - Через несколько дней мне позвонил Максим, рассказал, что якобы появились русские инвесторы и предложил встретиться. Думаю, Жильцов с подельниками планировал взять меня там. Но испугался, когда я сказал, что буду не один и выбрал довольно людное место для встречи. После этого Максим «заболел» и перестал отвечать на звонки.

На острове Дмитрий преподавал детям рисование. Во время одного из занятий он вышел к машине, чтобы взять зарядку для телефона, и тут появились полицейские вместе с псевдоагентом Интерпола Артемом Котуховым и потребовали досмотреть авто.

- Я спросил, разве могут русские работать в полиции Индонезии, на что Артем сказал «могут-могут». В салоне они сразу нашли наркотики. Я пытался дозвониться до директора центра, в котором вел арт-классы, но его телефон молчал, будто его предупредили, чтобы он не вмешивался.

Дмитрия арестовали, предлагали подписать различные бумаги. Но так как все они были на индонезийском, он отказался. Ночь он провел в участке, рисуя портреты полицейских. На следующий день в участок приехал Евгений Багрянцев, предложивший уладить вопрос за $30 тысяч, но Дмитрий отказался:

- Мне повезло, потому что за меня вступились серьезные люди, и я вышел на свободу, заплатив большой выкуп, который помогали собирать друзья - около 1 млн рублей.

Решив, что молния не бьет в одно место дважды, Дмитрий остался на острове. Но мошенники имели на него зуб.

- Во второй раз они решили подбросить мне наркотики по почте. Я переехал в другой дом, но до меня доходили слухи, что участники банды, в частности, балиец Агус (отвечающий за визовые вопросы) выпрашивали у моих знакомых мой новый адрес. Как-то раз мне сказали, что на мое имя пришла посылка, при том, что я ничего не заказывал. Добрые люди предупредили, что эти мерзавцы не дадут мне спокойно жить, поэтому я решил срочно вернуться в Россию.

P.S.

На сегодня в тюрьмах Индонезии находится около 40 россиян, оказавшихся за решеткой по сфабрикованным делам. Им предстоит провести в неволе от 3 до 8 лет. Несмотря на то, что полиция арестовала главарей русской банды и их исполнителей, местные власти не спешат пересматривать дела пострадавших. За мошенничество организаторам преступной схемы грозит от 1 до 4 лет тюрьмы. По неподтвержденным данным, Артем Котухов и Ильгам Музафин были депортированы из Индонезии, но на пути в Россию им удалось скрыться в Турции.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей Князев, адвокат:

- Если за границей гражданину прямо подбросили наркотики, то нужно связываться с российским консулом, родителями, средствами массовой информации и требовать адвоката. Лучше не связываться с нашими «решалами». Тем более, если они предлагают «решить вопрос миром». Любые попытки договориться ведут к вымогательству. Тем более, стоит помнить, что дача взятки может обернуться куда более серьезными проблемами для задержанного. Что же касается адвоката, то местный специалист - это хорошо, но лучше, чтобы он был проверен нашим консульством. Иногда посольства вывешивают списки юристов, с которыми они сотрудничают. Ну и разумеется, довольно часто огласка таких историй в СМИ может решить этот вопрос в положительную сторону.