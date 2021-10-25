Всем крестики - одному нолики

Герои сериала добровольно становятся участниками игры, где за любую ошибку одно наказание - смерть. Фото: Кадр из фильма

- Тетя, а вы могли бы съесть дохлую кошку?

- Нет, конечно.

- А за тысячу рублей?

Корней Чуковский. «От двух до пяти».

Вот уже месяц молодая Россия играет в кальмара.

Это самый популярный сериал Netflix в девяноста странах, включая англов и саксов, а мимо чужой моды наши молодые дураки не пройдут никогда.

Сообщается о резком росте продаж зеленых тренировочных костюмов с каймой, без которых западло играть в кальмара, и леденцов монпансье как атрибута игры (никаких леденцов я там не заметил - возможно, за них принимают перламутровые шарики для игры в перламутровые шарики, которая в России неизвестна, что вызвало дефицит перламутровых шариков и потребность в суррогате). Возможно, это пиар-ход продавцов зеленых тренировочных костюмов и перламутровых леденцов, а возможно, и правда: содержания в головах молодых современников никакого, и увлечь их на игровой прикол может кто угодно, даже Хван Дон Хёк.

Как играть в кальмара.

Правила этой детской корейской игры запутаны до уровня бейсбольных, поэтому запомнить их невозможно, да и не нужно, да никто и не будет. Кальмаром для простоты и увлекательности зовут сбор всех алчных лузеров Кореи, готовых за бабло лягушку съесть, на дальнем острове для игры в детские забавы на миллиард на вылет. Проигравших в шарики, классики, «море волнуется» и перетягивание каната убивают выстрелом в лоб у всех на глазах, а чтобы примирить с убылью ближних, за каждого назначена весомая призовая сумма, и всякая новая смерть увеличивает выигрыш. Для наглядности вынос очередного трупа сопровождается золотым дождем в заветный стеклянный шар под потолком. Это награда победителю, а остальные сдохнут.

Игра намеренно возбуждает в человеке все самое дрянное, поэтому смотреть на нее тошно, добровольных участников не жалко, а победитель не особо интересен, если только зритель сам не готов относиться к окружающим как к песку и получать пощечины за деньги (таков тест на вход в игру).

Сериал не то чтоб особенно плох, у авторов есть своя человеческая позиция, но, как часто бывает в сериалах, проявляется она ближе к концу, а запойный интерес к смертельным соревновательным глупостям на охулиард сродни популярности «Дома-2» и говорит о постепенной деградации потерявшего божий стыд человечества. Отрадно, что в России независимые наблюдатели довольно единодушно выругали эту моду, а множество пользователей в комментах заметили, что наши «Игра на выживание» и «Колл-центр» много сложнее по характерам и потому интереснее. Да и люди там, в отличие от корейской рулетки, бьются за жизнь, а не за нал.

Сделать подлую моду антимодой - единственный верный ход контрпропаганды.

Дорогие алчные дураки. Все как один как можно скорее переоденьтесь в зеленое и убейтесь с перламутровым леденцом за щекой. Лимонов перед смертью толкал мысль об избыточности людской массы, призвал унять размножение и выпилился сам. Игра в кальмара ему бы очень понравилась. Человечество должно избавляться от добровольного балласта, и корейская выдумка - лучший мусоросжигатель.

Заранее искренне поздравляю победителя.

Сказать об актерах не могу ничего, так как вижу их в первый и, надеюсь, последний раз.

P.S. Среди потных и подлых мужиков мелькнут две симпатичные злые девочки, но они тоже будут в зеленых трениках с каймой, а это приговор.

«Игра в кальмара»

Южная Корея, 2021 г.

Реж. Хван Дон Хёк.