Певица Ольга Кормухина рассказала, как вылечила мужа от рака за два месяца

Ольга Кормухина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Кормухина стала новой гостьей Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». В эфире канала НТВ певица вспомнила один из самых трагичных моментов в своей жизни. В 2017 году Ольге и ее мужу Алексею Белову пришлось пройти через непростое испытание: у них начались серьезные проблемы со здоровьем. Сначала певица лечила щитовидную железу. А потом у ее супруга обнаружили онкологию.

Кормухина первая обратила внимание на то, что с мужем что-то происходит: прежде энергичный и деятельный, он стал чаще уставать. Ольга настояла на том, чтобы Алексей отправился в больницу. Врачи обнаружили у Белова опухоль.

- Он раньше горел. Заходишь в студию, а он пылает весь. А тут я чаще стала видеть, что он уставший. Только проснулся недавно, два часа прошло, а он уже уставший. Если плохо ему, плохо мне, - рассказала Кормухина.

Ольга обратила внимание на то, что с мужем что-то происходит: прежде энергичный и деятельный, он стал чаще уставать. Фото: кадр видео.

Врачи настаивали на том, что Белова нужно срочно оперировать. Но Ольга решила показать мужа своим специалистам, которые лечили ее щитовидную железу. Артистка безоговорочно им доверяла, поскольку оба этих медика в свое время сами вылечились от онкологии. Знакомые медики назначили ее мужу курс специального препарата. Эти таблетки стимулируют иммунные клетки. Стоит лекарство недешево: один курс в то время обходился от 360 до 720 тысяч рублей. По словам Кормухиной, ее подруга лечила дочь тем же препаратом, и лечение ей обходилось уже в 3 миллиона рублей за курс.

- Схема лечения зависит от того, есть ли совесть у врача, - пошутила Ольга.

Когда через два месяца муж певицы пришел делать УЗИ, врачи не поверили своим глазам: опухоль исчезла. Врач не понимал, как такое может быть, ведь на предыдущем приеме он видел новообразование собственными глазами.

Врачи настаивали на том, что Белова нужно срочно оперировать. Фото: кадр видео.

Это был уже второй раз, когда Кормухина спасла своего мужа. Как-то певица проснулась рано утром и увидела, что Алексею очень плохо. Белов пожаловался, что чем-то отравился, и Ольга настояла на вызове скорой. Оказалось, что у Алексея произошел разрыв пищевода. Экстренная операция спасла ему жизнь.

Певица сообщила Лере Кудрявцевой, что связывалась с родными Анастасии Заворотнюк и предлагала близким актрисы помощь своих друзей-медиков. Ольга рассказала им, что один из врачей сам себя вылечил от агрессивной формы рака головного мозга. Как известно, Анастасия уже два года борется с глиобластомой – опухолью головного мозга. Однако родные актрисы отказались от предложенной помощи.