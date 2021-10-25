Дочь Джоли и Питта, считавшая себя мальчиком, покорила Римский кинофестиваль очаровательным платьем

Анджелина Джоли стала главной звездой 16-го Римского кинофестиваля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина Джоли стала главной звездой 16-го Римского кинофестиваля: актриса представила свою новую работу – фильм «Вечные». На премьеру голливудская звезда пришла вместе с дочками - 15-летней Шайло и 16-летней Захарой К слову, в Рим Джоли прилетела вместе со своими пятью детьми. Однако 13-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также 20-летний Мэддокс на красную дорожку почему-то не вышли. Днем звездное семейство в полном составе сфотографировали папарацци, когда Джоли с детьми осматривала достопримечательности Вечного города. Но вечером, на показе, ее сопровождали только старшие дочери.

46-летняя Анджелина выбрала для премьеры смелое серебристое платье без бретелек, обнажившее ее плечи и подчеркнувшее изящную фигуру. Образ дополнили массивные серебряные серьги и кольца.

Актриса выбрала для премьеры смелое серебристое платье без бретелек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обе дочери актрисы принарядились в вечерние платья. Захара выбрала белый наряд в греческом стиле. Шайло же предпочла черное платье длиной до колен, которое она дополнила забавными кедами с «хищным» принтом. Девушка сделала легкий макияж и собрала волосы в пучок. Шагая по красной дорожке, Анджелина крепко держала дочек за руки. Шайло и Захара так и сияли: девочки искренне радовались успеху своей мамы.

Шайло и Захара так и сияли: девочки искренне радовались успеху своей мамы. Фото: EAST NEWS

Юная Шайло в этот вечер приковала к себе все взгляды. С трех лет девочка отказывалась отзываться на собственное имя и просила называть себя Джоном. Девчушка упорно уверяла, что на самом деле она - мальчик. Анджелина и Брэд не стали препятствовать странной причуде дочки. Короткие мальчишеские стрижки, мешковатые шорты и скрывающие фигуру свитера и футболки – Шайло сделала все, чтобы ничем не отличаться от своих братьев. Но теперь все изменилось: девочка окончательно передумала становиться мальчиком. Шайло унаследовала красоту своих звездных родителей – Брэда Питта и Анджелины Джоли. Обладательница светлых волос и выразительных голубых глаз в будущем наверняка превратится в яркую красавицу.

Серебристый наряд подчеркнул изящную фигуру Анджелины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фильм «Вечные» создан по мотивам комиксов Marvel. Вечные - это бессмертная инопланетная раса, созданная Целестиалами. Она тайно живёт на Земле более семи тысяч лет. Вечные воссоединяются, чтобы защитить человечество от своих злобных собратьев Девиантов. Анджелина сыграла в фильме роль Тены, родившейся на Олимпе в античной Греции. Тена – воительница, она обладает сверхчеловеческой силой, скоростью, выносливостью, ловкостью и усиленными рефлексами. Тена умеет управлять космической энергией, получая из нее жизненную силу, – это делает ее неуязвимой и практически бессмертной. Вместе с Джоли в фильме снялись Сальма Хайек и звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон.