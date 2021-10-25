В Москве без вести пропала актриса Светлана Светличная

В настоящее время полицейские занимаются поисками 81-летней актрисы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня стало известно, что без вести пропала легендарная советская актриса Светлана Светличная. В полицию обратился ее сын Алексей. Мужчина сообщил, что 81-летняя Светлана Афанасьевна не выходит на связь с 21 октября. По месту жительства женщины никто не открывает дверь, соседи также ничего не знают о местонахождении артистки.

- Поступило заявление о пропаже 81-летней актрисы Светланы Светличной. Артистка перестала выходить на связь с семьей еще 21 октября. Полицейскими был проведен осмотр по месту жительства артистки, порядок вещей в квартире не нарушен. Женщина страдает старческой деменцией и могла попросту забыть свой адрес. Ее местонахождение до сих пор неизвестно, ведутся поиски, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские занимаются поисками 81-летней актрисы.

Светлана Афанасьевна Светличная - заслуженная артистка РСФСР, была актрисой театра и кино. Зрителям Светлана запомнилась по ее яркой роли роковой красавицы Анны Сергеевны в культовом советском фильме «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая.