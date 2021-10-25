Мужчина скончался в больнице из-за кислорода, попавшего через катетер в вену

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в одном из госпиталей Подмосковья скончался 52-летний Сергей К.* Мужчина проходил в больнице лечение на фоне имеющегося у него онкологического заболевания. Сергей лежал в отдельной палате, врачи проводили необходимые медицинские процедуры. Во время вечернего обхода санитар заглянул в палату Сергея и увидел, что тот не подает признаков жизни. На место был срочно вызван дежурный врач, который пытался провести реанимационные мероприятия, но было уже поздно. Доктор констатировал смерть и стал осматривать тело умершего.

- Внешне на теле мужчины не было никаких следов насильственной смерти, однако при детальном осмотре был обнаружен катетер, вставленный в вену, через который в кровь попал кислород. Попавший в кровь воздух привел к летальному исходу. Известно, что в палате Сергей К.* лежал один, и в тот вечер к нему никто посторонний не заходил. Каким образом кислород мог попасть через катетер в вену - устанавливается. Рассматривается также версия, что пациент мог сам это сделать, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Врачи сообщили о случившемся в полицию. Оперативники проводят проверку по факту смерти мужчины в госпитале. Полицейским предстоит установить, каким образом катетер с кислородом попал в вену пациента. Рассматриваются все версии случившегося.