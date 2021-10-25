Переворот в Судане: Спецназ арестовал премьера и ключевых министров

Новые власти традиционно отключили интернет, и независимой информации о событиях на Ниле нет Фото: REUTERS

Когда два года назад после массовых протестов завершилось 30-летнее правление суданского диктатора Омара аль-Башира, казалось, наступит демократия. Но вместо нее пришла нестабильность. Только за последний месяц в республике случилось два госпереворота разной степени успешности.

Так, 21 сентября в столице страны Хартуме группа офицеров попыталась захватить военную базу и столичный телецентр, дабы свергнуть премьер-министра переходного правительства Судана Абдаллу Хамдука. Есть версия, что за этими заговорщиками стоял аль-Башир, мечтавший вернуться во власть. Но африканская госбезопасность оказалось на высоте: атаку отбили, свыше 40 повстанцев бросили в тюрьму.

24 октября все почти в точности повторилось. Однако то ли Хамдук почивал на лаврах, то ли диверсанты — опять-таки из армейской среды — лучше подготовились. На сей раз премьер-министра смогли заблокировать в резиденции и арестовать. Политик отказался подписывать «добровольный уход в отставку вместе с воззванием в поддержку новой власти», и сейчас его местонахождение неизвестно.

Также в руки военных попали главные сподвижники экс-лидера: губернатор Хартума, министр промышленности, министр по делам информации и СМИ. Последний был особенно важен, ведь доступ к медиа — важнейший инструмент власти.

Теперь, поставив под контроль государственные каналы, «путчисты» стали крутить по телевидению музыку и картинки с безмятежно текущей рекой Нил. Параллельно на улицах стали собираться демонстранты с призывами «избавиться от Хамдука» и «вернуть правление военных».

Однако переворот поддержали не все. Например, правящая партия осудила аресты членов правительства и призвала своих сторонников выйти на улицу в знак протеста.

Главный для нас вопрос — изменятся ли теперь отношения Судана с Москвой? С 2017 года, еще при аль-Башире, прорабатывался вопрос о создании российской военно-морской базы в Порт-Саиде «для защиты Судана от США». И даже последующее свержение хартумского лидера не прервало эти переговоры.

С весны нынешнего года российские военные даже стали проводить рекогносцировку на месте предполагаемой базы — однако «внезапно» США исключили Судан из «списка стран-сторонников терроризма», пообещав многомиллиардную помощь местной издыхающей экономике. Вероятно, поэтому власти Хартума сразу же поставили «вопрос о российской базе» на паузу.

Очевидно, что итоговая позиция африканцев будет зависеть от того, кто же победит в новом противостоянии: военные-путчисты или «международно признанный» Абдалла Хамдук. Но что сейчас происходит в Хартуме — сказать сложно. Новые власти традиционно отключили интернет, и независимой информации о событиях на Ниле нет.