Педагогическое ноу-хау: Финских школьников учат читать собаки

Подобная методика используется в стране уже около 10 лет и доказала свою эффективность Фото: Shutterstock

«Из-за переезда меняем школу, — посетовала летом моя финская знакомая, — и очень волнуемся за младшую. Она боится, что к ней собачка больше приезжать не будет».

А я-то думал, что меня уже не удивить этими финскими особенностями… Какая связь между школой и собакой? Тогда спросить не получилось, но недавно за кофе Минна сама радостно сообщила, что у ее дочери Йоны на новом месте все прекрасно. И собачка к ней приезжает, только другая.

— Зачем?! — не удержался я.

— Это прекрасно работает, — сказала финка. — Йона — девочка стеснительная, и раньше у нее были проблемы с чтением вслух. Более того, она вообще читать не хотела, даже дома. Но к ним в школу после занятий стали привозить специальную собаку, которой дети читали вслух с гораздо большей охотой, чем одноклассникам. Ведь собаке не важно, делает ли ребенок ошибки или просто читает медленно. Она не рассмеется и не станет передразнивать. Лишь бы гладили… Ну а детям нравится, что их внимательно слушают. У них растет самооценка, они избавляются от комплексов. Моя даже читать больше стала, самой уже интересно.

— А как проходят такие уроки?

— Это, скорее, внеклассное занятие: тоже в школе, но вне программы. Его сами учителя рекомендуют тем ученикам, у которых явные трудности в обучении чтению. Пару раз в неделю к ним привозят специально обученную собаку, которую со щенячьего возраста приучили к детскому обществу и частой смене обстановки. Тексты пишутся тоже специальные, разной сложности и продолжительности.

Детям перед этим рассказывают, что у собачек есть свой книжный клуб, где они собираются почитать друг другу сказки. Но одни породы не всегда понимают чтение других, поэтому животные приезжают послушать сказки в школу — ведь все дети читают одинаково хорошо.

— Не страшно оставлять ребенка с чужой собакой?

— Нет, это совершенно безопасно. Обычно в комнате остаются ученик, собака и ее хозяйка — так спокойнее и ребенку, и собаке. Ну и породы подбирают самые флегматичные, неагрессивные и внешне симпатичные — типа золотистых ретриверов и бернских зенненхундов. Собака легко дает себя погладить или почесать пузо, складывается доверительная атмосфера. Ребенок тоже расслабляется и спокойно читает. Если собаке «нравится», то есть ребенок делает успехи, то обычный пятиминутный сеанс растягивается до 15 минут. Детей это очень вдохновляет. А уж если школьника приезжает послушать другой пес, то ребенок вообще ощущает себя чтецом высшего класса! Ведь одна собака рекомендовала его другой собаке… В итоге дети начинают тренироваться, читать вслух больше и больше, и со временем сами замечают свои успехи. Они ждут этих собак больше, чем каникулы и Новый год!

Подобная методика используется в стране уже около 10 лет и доказала свою эффективность. Она также хорошо подходит для детей с особенностями развития. Сегодня по финским школам гастролируют уже десятки собак, обученных в питомниках. Опыт распространился по всей Северной Европе и дошел до США. Помимо уроков чтения собаки-слушатели посещают дома престарелых и центры для людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы их просто обняли и погладили.

А недавно для маленьких финских чтецов появились новые возможности —на ферме около города Турку теперь можно почитать сказки коровам. Они тоже оказались благодарными и вежливыми слушателями.