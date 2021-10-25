"Детей-Маугли" из Братска соседи кормили через окно по веревке

Полицейские решили не ломать замок, но предприняли целую спецоперацию по вызволению маленьких братьев. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Иркутской области

Видео, благодаря которому удалось спасти четверых детей, разлетелось по соцсетям из поселка Осиновка города Братска Иркутской области. В минувшие выходные местная жительница сняла на телефон, как маленькие мальчики спускают через окно одной из квартир дома №1 по улице Калужской веревку, соседка снизу привязывает к ней пакет с продуктами, и дети втягивают еду к себе. Такая «кормежка» не могла не встревожить наблюдательницу, и она обратилась в полицию. Как оказалось, очень вовремя. Не позвони женщина правоохранителям, история четверых братиков могла бы закончиться плачевно.

Как пишет «КП»-Иркутск», полиция приехала на место, нашла квартиру, откуда детвора спускала веревку, но дверь им никто не открыл.

Оказалось, что взрослых дома нет, а малыши там заперты одни. Пообщавшись с ними через закрытую дверь, полицейские выяснили, что дети – младшему из мальчиков годик, старшему – 10 лет – сидят взаперти голодные уже несколько дней: мама куда-то ушла, заперла дверь снаружи и исчезла.

- Мама ушла, мы одни дома сидим, - пожаловались мальчики.

Соседи рассказывают, что слышали, как дети стучали по батареям, привлекая внимание, старший брат Дамир искал помощи, выглядывая в окна. Соседка, живущая через стенку, слышала, как дети плачут. Пошла узнать, что же случилось, после чего и подняла других жильцов на подмогу запертым малышам.

Полицейские решили не ломать замок, но предприняли целую спецоперацию по вызволению маленьких братьев. Они вызвали спасателей со спецтехникой, и те по выдвижной лестнице забрались в квартиру через окно. То, что предстало перед глазами – шокировало. Кругом все разбросано - хаос, дети полураздетые и немытые.

Тем же путем, через окно спасатели спустили мальчиков вниз. Одного за другим. И передали в руки медиков и специалистов органов опеки, которые сейчас решают дальнейшую судьбу детей: ищут, кто их родственников способен о них будет заботиться. А полиции и следственному комитету предстоит выяснить, куда подевалась мать семейства, которое, к слову, стоит на учете, как неблагополучное.

Как рассказали местному телеканалу соседи, для многодетной мамаши-кукушки – уйти, оставив детей одних – обычное дело. Говорят, она делала это не раз, бросая младших сыновей на попечение их старшего 10-летнего брата. Его соседи очень жалеют: говорят, мальчик малышам и отца, и мать заменяет – кормит, ухаживает за ними, и совсем забыл, что он и сам еще ребенок.

По сообщению пресс-службы СУ СК России по Иркутской области, начата доследственная проверка. Основания – признаки преступлений, квалифицируемых по статьям "Халатность", "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Причем, фигурантами проверки стали не только нерадивая многодетная мать, не раз привлекавшая внимание органов профилактики, но и сами контролеры, которые, зная о ее «закидонах», обязаны были очень внимательно следить за тем, что происходит в этой семье.