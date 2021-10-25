В МГИМО прошла первая российская конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации

В работе XIII-го Конвента Российской ассоциации международных исследований приняли участие более двух тысяч экспертов. Фото предоставлено пресс-службой МГИМО

В МГИМО 14–16 октября прошел XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований, объединивший ряд международных конференций, более 70 дискуссионных сессий, мероприятия партнерских научных и образовательных учреждений. Конвент «К 30-летию внешней политики новой России» собрал более двух тысяч ведущих отечественных и зарубежных ученых, представителей государственной власти и крупных компаний из России, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, США, Таджикистана, Узбекистана, Франции, стран АСЕАН и Латинской Америки. Эксперты обсудили эволюцию отношений нашей страны с другими государствами и трансформацию социальной политики в современных реалиях. XIII Конвент РАМИ стал одним из мероприятий, организуемых МГИМО в рамках реализации проектов в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Одним из спикеров форума стал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Фото предоставлено предоставлено пресс-службой МГИМО

Конвент открыла пленарная сессия «Устойчивое развитие - платформа для широкого международного диалога», во многом задавшая тон последующим экспертным дискуссиям. К ее участникам обратился глава МИДа Сергей Лавров, отметивший важность проблематики устойчивого развития как новой платформы для международного диалога.

- Решение задач общепланетарного масштаба через взаимодействие и сотрудничество всех стран и народов - лучший способ обеспечения мира и предотвращения конфликтов, - говорится в обращении министра иностранных дел России.

Сессию открыл проректор по развитию - руководитель аппарата ректора МГИМО, исполнительный директор РАМИ Артем Мальгин. Одним из спикеров сессии стал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Подчеркнув, что климатический вызов в XXI веке - риск номер один, который определяет выживание человечества, Чубайс напомнил о поручении президента Владимира Путина. На Российской энергетической неделе глава государства сообщил, что наша страна принимает на себя обязательства выхода на углеродную нейтральность в срок до 2060 года.

Первая российская конференция по устойчивому развитию и ESG-трансформации открылась сессией «Что будет в Глазго?». Фото предоставлено пресс-службой МГИМО

Обсуждение национальных экологических задач и глобального «зеленого» перехода продолжилось на Первой российской открытой международной конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации. Конференция, организованная Центром устойчивого развития МГИМО, открылась сессией «Что будет в Глазго?». Ее модератором выступил президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс. В работе сессии приняли участие ведущие специалисты в области устойчивого развития: генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков, директор Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации Дмитрий Краснов и другие. Эксперты обсудили вопросы создания отечественных инструментов «зеленого финансирования», взаимосвязи целей устойчивого развития ООН, а также влияние изменений климата на российскую и мировую экономику. Дмитрий Аксаков рассказал о разработанной ВЭБ.РФ таксономии «зеленых проектов»: ее собираются представить мировому сообществу на климатическом саммите в Глазго в начале ноября.