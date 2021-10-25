Известный художник и оформитель станций московского метрополитена утонул в бассейне

Василий Бубнов скончался на 79-м году жизни. Фото: www.rah.ru

Трагедия случилась вчера, 24 октября, в одном из фитнесс-клубов столицы на 2-й Песчаной улице, куда регулярно ходил 78-летний советский художник Василий Бубнов. Пожилой мужчина любил заниматься плаванием и посещал бассейн. В роковой день ничто не предвещало беды, Василий Александрович как обычно пришел на занятия и плавал по дорожкам.

Администратор бассейна заметила, что пожилой пловец скрылся под водой и долго не выныривает. Девушка забеспокоилась о мужчине и позвала на помощь других сотрудников, которые достали из воды Василия Александровича. Мужчина уже был без сознания и не подавал признаков жизни. Экстренно на место была направлена карета скорой помощи. Прибывшие медики провели реанимационные действия, но оказалось слишком поздно - Василий Бубнов скончался.

- В полицию поступило сообщение о несчастном случае в одном из фитнесс-клубов Москвы. Прибывшие на место оперативники застали врачей скорой помощи, которые проводили реанимационные мероприятия 78-летнему художнику Василию Бубнову. Мужчина регулярно посещал бассейн и хорошо плавал. Что именно произошло неизвестно, администратор фитнесс-клуба заметила, как пенсионер скрылся под воду и сразу позвала на помощь коллег, а также вызвала скорую помощь, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело художника было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить точные причины смерти пожилого мужчины. Проверку по факту утопления художника в московском бассейне проводит Следственное управление по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москва.

Василий Александрович Бубнов - советский и российский художник-монументалист, член союза художников, академик Российской академии художеств. Занимался оформлением станций метро «Пушкинская» и «Печатники» Московского метрополитена, а также оформил станцию «Андел» (ранее именовалась станция «Московская) в Праге. Произведения Василия Александровича находятся в собраниях Московского музея современного искусства, Музее народов Востока, в музее МГУ и других.