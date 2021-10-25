Заходи кто хочет, бери что хочешь: В Калифорнии узаконили магазинные кражи

В Сан-Франциско повально закрываются супермаркеты гигантской американской сети Walgreen. Фото: Shutterstock

В Сан-Франциско повально закрываются супермаркеты гигантской американской сети Walgreen. Казалось бы, а нам какое дело? Но тут интересна причина — магазины замучили воришки. Да настолько, что проще закрыться, чем бороться с любителями вынести под курткой палку колбасы. Об этом пишет газета San Francisco Chronicle.

Пару лет назад в Калифорнии приняли революционный закон — декриминализировали магазинные кражи на сумму меньше 950 долларов (примерно 67 тысяч рублей). Да, для нас сумма прямо-таки феноменальная, но Калифорния — самый дорогой штат США, люди зарабатывают тут много, но и цены на все кусаются очень больно. Так вот теперь вынести снеди на несколько сотен — это не преступление, а проступок.

Из-за коронавируса и локдауна последствия такого человеколюбия не были заметны — магазины просто не работали толком. А вот сейчас Калифорния переживает бум магазинных краж, столицей его стал Сан-Франциско,

- Здесь кражи случаются в 5 раз чаще, чем в наших магазинах в других городах, - говорит представитель Walgreen Фил Карузо.

Летом по американским соцсетям разошлось видео, на котором мужчина складывает продукты с полок в мусорный мешок и просто выходит мимо охранника. Позже сотрудники калифорнийских супермаркетов рассказывали журналистам, что у них такие инструкции: не трогать людей, которые пытаются что-то украсть.

- Мы подходим и говорим, что так делать нельзя, нужно заплатить, - говорит один из охранников. - Но тоже нужно понимать, к кому подходить, на меня как-то один парнишка нож наставил. А я не собираюсь погибать за пакет чипсов.

Полиция утверждает: за магазинными кражами стоят организованные банды, за время действия правил перепродажа украденного стала большим бизнесом. Но многочисленные активисты, которых в Калифорнии (не только самый большой, но и один из самых либеральных штатов, традиционно поддерживающий демократов) стоят на своем: воруют еду люди несчастные и обездоленные, которым нужно помогать.

А владельцам магазинов помогать никто не собирается. Им приходится увеличивать штат охраны, хотя к каждому покупателю соглядатая не приставишь, или устанавливать камеры видеонаблюдения. И сухие подсчеты показывают, что дешевле просто закрыться, чем тратить деньги на меры безопасности и все равно нести убытки из-за воришек.