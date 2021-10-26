Отдых на Кубе: В чем секрет популярности Острова Свободы

Varadero Фото: EAST NEWS

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН – КРУГЛЫЙ ГОД

В Турции бархатный сезон уже на излете, не говоря уже о нашем Черном море. А на Кубе круглый год – идеальная для пляжного отдыха погода и теплое море. Прямо сейчас на Варадеро +29, и температура воздуха и воды в океане одинаковые!

На Кубе нет сезона дождей, как в Индии или Юго-Восточной Азии. Не говоря уже о том, что большинство азиатских курортных стран до сих пор закрыты для иностранцев или обязывают туристов пройти карантин. Куба же давно принимает самолеты с отдыхающими из разных стран, в том числе и из России.

Лайнеры "Аэрофлота", а также авиакомпаний Royal Flight, AZUR air и Nordwind сейчас выполняют рейсы на крупнейший кубинский курорт Варадеро, а также на архипелаг Кайо-Коко. Вполне возможно, скоро появятся рейсы в Гавану, Ольгин, Камагуэй и Санта-Марию.

И это будет очень удобно для путешественников, особенно для тех, кто летит на Кубу не первый раз и хочет увидеть новые места. Куба – большой остров, его длина с запада на восток 1250 километров, курорты есть на разных побережьях, природа и достопримечательности заметно отличаются.

Кстати, мы привыкли называть Кубу островом, на на самом деле это архипелаг, состоящий из множества островов и островков.

Cayo Coco Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ

Виза для путешествия на Кубу россиянам не нужна.

До вылета необходимо сдать ПЦР-тест, но кого сейчас им удивишь? ПЦР-тесты, которые раньше сдавали все прилетающие на остров пассажиры, в сентябре заменили экспресс-тестами. Делают их теперь не в аэропорту, а в отеле, и результат известен через 15 минут.

С 15 ноября кубинские власти планируют сделать и прибытие на остров, и перемещения по нему еще свободнее - оптимистичные планы озвучил недавно министр туризма страны Хуан Карлос Гарсия Гранда.

Вакцинированные туристы смогут не сдавать ПЦР-перед вылетом. Куба будет принимать сертификаты от всех русских вакцинации, не только от Спутника V. Тесты же после прибытия хотят сделать выборочными.

Детей до 12 лет вообще освободят от тестов – как перед вылетом, так и по прилету.

Cayo Guillermo Фото: GLOBAL LOOK PRESS

“ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”, И ПРАЗДНИК ТОЖЕ

Еще один плюс Кубы для российских отпускников – практически все отели, ориентированные на иностранных гостей, предлагают любимую нашими туристами систему “Все включено”. Чтобы уже точно ни о чем не беспокоиться, а наслаждаться расслабленным карибским стилем жизни (проверено – затягивает. Дома потом будете скучать, пританцовывать под мелодии сальсы и угощать гостей коктейлями с кубинским ромом).

Отели на Кубе – не только пятизвёдочные (хотя и таких много), есть и более бюджетные варианты, в том числе и две, и три звезды. Цены на отдых вполне гуманные, даже с учетом долго перелета.

Guardalavaca Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МОРЕ – НЫРЯТЬ И РЫБАЧИТЬ

Кубинские пляжи называют лучшими в мире то в одном, то в другом престижном туристическом рейтинге. Недавно, к примеру, портал TripAdvisor включил два кубинских пляжа в число 25 пляжей планеты, которые больше всего нравятся отдыхающим. Это Варадеро и Кайо-Санта-Мария.

Честно говоря, кубинский отпуск можно целиком провести на пляже – если настроение именно такое, расслабиться и погреться на солнце. Но если хочется впечатлений и драйва, - они тоже будут. Причем разные.

Можно заняться дайвингом или снорклингом, у берегов острова множество коралловых рифов, на курортах работают школы для начинающих дайверов, в том числе и вполне серьезные, после которых вам выдадут сертификат.

Другой вариант насладиться красотой изумрудно-сапфирового моря – прогулка на парусной яхте или катамаране. Присоединяйтесь к групповым морским сафари или арендуйте яхту только для своей компании.

Или отправляйтесь на рыбалку в открытое море – где еще, как не на Карибах, ловить марлина и тунца, дорадо и морского окуня!

Cayo Largo del Sur Фото: EAST NEWS

СТАРИНА ХЭМ И РЕТРО-АВТОМОБИЛИ

Марлин, Куба... да, ассоциация однозначная: “Старик и море” Эрнеста Хэмингуэя. По хэмингуэевским местам Кубы создан экскурсионный маршрут – с посещением города Кохимар, где часто рыбачил Нобелевский лауреат, и его бывшей резиденции, а теперь музея.

Продолжаем ассоциации: на табачной фабрике и в музее кубинского рома туристов тоже ждут.

И не забудьте про кубинский кофе – отличный сувенир, кстати, вместе с сигарами и ромом. А исторические кофейные плантации на востоке Кубы включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для создания идеально кубинского настроения экскурсии лучше заказывать не на обычном автобусе, а на ретро-автомобиле. Промчаться в кабриолете вдоль моря, подставив лицо яркому карибскому солнцу и теплому тропическому ветру, и забыть обо всех делах и сложностях нашего времени. Яркие, ухоженные ретро-автомобили стали символом острова, и точно станут одним из фееричных кубинских впечатлений. И лайки в соцсетях соберут гарантированно.

Varadero Фото: EAST NEWS

НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО НА КУБЕ

И еше идеи – куда ехать (не обязательно не ретро-автомобилях, но лучше на них). В исторические города с колониальной архитектурой, к старинным мощным крепостям и соборам испанской эпохи.

Старый центр Гаваны входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и город Трининадад с множеством церквей и дворцов, и крепость Сан-Педро-де-ла-Рока в городе Сантьяго-де-Куба, когда-то защищавшая остров от пиратов, и прекрасные города Сьенфуэгос и Камагуэй, чьи улицы тоже в чем-то напоминают коктейль из разных эпох и архитектурных стилей.

Да, Куба сама как коктейль: море, солнце, пляж и праздник – обязательные ингредиенты, остальное добавляете по желанию и настроению.

ЦИФРА

Более 115 тысяч российских туристов отдохнули на Кубе с января по 14 октября 2021 года. Скорее всего, по итогам года будет побит рекорд допандемийного 2019 года, кода отпуск на Острове свободы провели 178 тысяч россиян.