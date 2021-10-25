Россияне рассказали, как пандемия повлияла на их работу

Во время коронавирусной эпидемии 6% наших соотечественников перевели на удаленку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В России фиксируется новая волна коронавируса. На фоне роста темпов заболеваемости в стране объявлены нерабочие дни. Однако если для кого-то это двухнедельные каникулы, то для других – финансовые потери. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, как пандемия сказалась на работе россиян.

Больше половины опрошенных признались, что коронавирус никак не повлиял на их работу. Так, 51,5% россиян рассказали, что продолжают трудиться в режиме офлайн, а их зарплата сохранилась на прежнем уровне. Более того, многие из них отметили, что нерабочие дни на их сферу деятельности не распространяются, из-за чего на изоляцию они уйти не смогут.

«На мне не сказалась (пандемия – прим. ред.), зарплату сохранили, и в том году тоже, у бюджетников все хорошо», - отмечает участница исследования.

А вот около трети респондентов заявили, что в период пандемии зарплату им сократили. С такими проблемами столкнулись 34% россиян.

Еще 6% рассказали, что во время коронавирусной эпидемии их перевели на удаленку. При этом некоторые сотрудники до сих пор продолжают работать дистанционно.

«На удаленку сейчас многие перейдут опять. Да, даже магазины все работают с интернет-доставкой», - отмечает один из респондентов.

При этом еще 5% опрошенных пожаловались, что попали под сокращение или даже были уволены без выходного пособия.

«Нас просто закрыли без выплат, работала в салоне красоты», - делится еще одна участница исследования.

И только 3,5% россиян рассказали, что пандемия коронавируса положительно сказалась на их доходах и карьере. Представители этой группы призналась, что в течение последних двух лет получили повышение, а их зарплата выросла.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие пять тысяч человек.