Лунный календарь на ноябрь 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Публикуем лунный календарь на ноябрь 2021 Фото: Shutterstock

1 ноября, понедельник

26-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Неблагоприятный день. Стараемся не принимать решений и не обсуждать с окружающими какие бы то ни было проблемы. Как бы мы ни старались, они все равно поймут все по-своему и разногласий будет не избежать. Поэтому важное переносим на пару дней.

Именинники: Дмитрий, Евсей, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Флор.

2 ноября, вторник

27-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Голос интуиции подскажет, как действовать в разных ситуациях. К нему стоит прислушаться. Если не пути много препон, не пытайтесь мгновенно решить все проблемы. Лучше выждать благоприятный момент.

А пока переключиться на нечто другое.

Именинники: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.

3 ноября, среда

28-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Прозрение, обретение новых знаний, новых друзей. Стоит внимательно относиться ко всему, что сегодня появится в нашей жизни. Может быть, это покажется нам незначительным, но время все расставит по своим местам.

Именинники: Аркадий, Василий, Владимир, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Пелагея, Сергей, Федор, Юлиан, Яков.

4 ноября, четверг

29-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

День нужно провести так, будто вы готовитесь к какому-то большому светлому событию. Необходима уборка жилья, рабочего места. Кроме того, стоит оградить себя от всяческих дурных мыслей. А еще обязательно порадовать себя чем-то приятным.

Именинники: Анна, Антон, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Павел, Федор.

5 ноября, пятница

1-й/2-й лунные дни Новолуние в Скорпионе.

По традиции, первые дни лунного месяца — это основа будущих событий. И от того, каким будет этот фундамент, зависит успех мероприятия. Так что не пренебрегаем подготовкой и просчитываем запасные варианты развития событий.

Благоприятный момент для небольших путешествий.

Именинники: Александр, Владимир, Елисей, Емельян, Евфросиния, Игнатий, Максим, Никифор, Николай, Яков.

6 ноября, суббота

3-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Если собираетесь сделать что-то важное, то сделайте это лично, без привлечения помощников. Вообще-то, этот выходной может быть весьма продуктивным. Мало того, энергетика дня такова, что его просто противопоказано проводить в безделье!

Именинники: Алексей, Афанасий, Георгий, Зосима, Иван, Лаврентий, Николай, Петр.

7 ноября, воскресенье

4-й лунный день, Растущая Луна в Стрельце.

Благоприятный день. Он подходит для большинства начинаний. Но вот желания заниматься делом сегодня особо не возникнет. Лучше плодотворно проведите время в кругу друзей и семьи. От души отдохните и наберитесь приятных эмоций.

Именинники: Анастасий, Матрона.

8 ноября, понедельник

5-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Период масштабных изменений. Если планировали что-то кардинально новое в своей жизни, действуйте.

Отличный момент, чтобы сменить место работы или должность, или же уйти совсем в другое направление.

Не бойтесь перемен, сейчас они будут только к лучшему!

Именинники: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

9 ноября, вторник

6-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Можно дать себе небольшую передышку для того, чтобы понять и почувствовать изменения, случившиеся в жизни. Состояние покоя также приведет к тому, что вы примете решение, на которое раньше на хватало духа.

Путешествия противопоказаны.

Именинники: Андрей, Валентин, Капитолина, Марк, Нестор, Сергей.

10 ноября, среда

7-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Особая сила слова. Используем это для того, чтобы склонить кого-то на свою сторону, убедить в своей правоте. Отличный момент для публичных выступлений, мастер-классов.

Не забывайте и про отрицательное воздействие! Ненароком брошенное слово может нанести большой вред.

Именинники: Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Неонила, Нестор, Николай, Прасковья, Степан.

11 ноября, четверг

8-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Будет все непросто. Мелкие проблемы, препоны станут сбивать с истинного пути. Но опускать руки не стоит. Все пережитое пойдет в копилку опыта и поможет стать еще лучше.

Не бросайте начатое, даже если кажется, что все против.

Именинники: Агафья, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Клавдий, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

12 ноября, пятница

9-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Один из самых тяжелых дней месяца. Настроение придется поднимать всеми знакомыми методами. Постарайтесь не браться за важные дела, а также за потенциально опасные занятия.

Именинники: Александр, Анастасия, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан.

13 ноября, суббота

10-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

День связан с традициями, историей. Он подходит для изучения истории, погружения в тайны. Хорошо поговорить с родственниками на предмет генеалогии, семейных обычаев. Кстати, сейчас также неплохо завести свои собственные традиции.

Именинники: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

14 ноября, воскресенье

11-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Энергетический пик месяца. Энергии будет так много, что она может выйти из-под контроля. Чтобы этого не случилось, надо направить ее в правильное русло. Правила просты: загружаем себя как физическими, так и интеллектуальными делами. И не отвлекаемся на мелкие помехи!

Именинники: Агриппина, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Елизавета, Кузьма, Иван, Петр, Прокоп, Савва, Федор, Фома, Юлиания, Яков.

15 ноября, понедельник

12-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Придет понимание, что мы не существуем отдельно от всех остальных. От того, что делает кто-то, зависит немало окружающих людей. Не стоит воспринимать чужие проблемы, как чужие. Если есть возможность помочь, не отказывайте!

Хороший момент для заключения семейного союза. Именинники: Киприан, Константин, Марк.

16 ноября, вторник

13-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Открытия, духовные приобретения, новые важные встречи. Плодотворный день для творчества. А это значит, что обычные, рутинные дела надо будет решать при помощи нестандартных подходов и методов. Увы, переключиться с рационального на творческое, удастся не всем.

Именинники: Александр, Анна, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Светлана, Федор, Федот.

17 ноября, среда

14-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Время активно действовать. Цель близка и надо приложить финальные усилия, чтобы достичь ее.

Хороший период для вложения денег и для контроля состояния своих доходов и расходов.

Именинники: Александр, Григорий, Евгения, Иван, Илья, Никандр, Николай, Порфирий, Симон, Степан, Федора.

18 ноября, четверг

15-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Мир открыт для всего нового. Перемены, которые казались невозможными, сейчас вполне реальны. Вселенная дает шанс сделать крутой поворот. Самое главное условие: перемены должны быть по-настоящему желанны.

Именинники: Гавриил, Григорий, Иона, Тимофей, Тихон.

19 ноября, пятница

16-й лунный день. Полнолуние в Тельце.

Не стоит проявлять активность. Лучше затаиться и не предпринимать вообще никаких действий. Постарайтесь не иметь дела с начальством, не выступать с инициативами. Сегодня все будет воспринято не так: черное покажется белым, а белое черным.

Берегите эмоции и не злоупотребляйте вредной едой. Именинники: Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

20 ноября, суббота

17-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Восстанавливаем силы, радуемся, копим приятные, поддерживающие нас эмоции. У каждого для этого свои методы. Кому-то важно побыть в одиночестве или послушать музыку, другим - встретиться с прекрасным.

Идеальный день для романтических встреч, свиданий, а также для новых знакомств.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Дорофей, Евгений, Елизавета, Зосима, Иван, Илларион, Кирилл, Лазарь, Максим, Михаил, Никандр, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

21 ноября, воскресенье

18-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Символ дня зеркало. Все, что происходит с нами сейчас, это отражение наших поступков, настроений. Самое главное, не сердиться, не раздражаться, а сделать выводы.

Не лучший день для принятия важных решений.

Именинники: Гавриил, Михаил, Павел.

22 ноября, понедельник

19-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Эмоции на пределе. Берегите чувства и нервы, ибо велик риск глубоких конфликтов, выбраться из которых будет очень непросто.

Обязательно уделите время дому и семье. Сейчас важно сделать в жилье основательную уборку.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрона, Нестор, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

23 ноября, вторник

20-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Редкий шанс взглянуть на свои поступки и цели со стороны. Точный, трезвый анализ позволит внести необходимые своевременные коррективы, а значит, избежать ошибок.

Важно следить за питанием: не переедайте, откажитесь от алкоголя.

Именинники: Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Георгий, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокоп, Родион, Серафим.

24 ноября, среда

21-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Двигаемся вперед. Самое время приступить к задачам, которые были отложены из-за своей трудности. Наступил отличный период для их решения.

Работа будет более эффективной, если к ней привлечь единомышленников.

Именинники: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Степанида, Федор.

25 ноября, четверг

22-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Прежде, чем взяться за какое-либо дело, проверьте свои силы. Хватит ли их на все? Не стоит забывать и про подготовку. Чем она основательнее, тем лучше пойдет процесс.

Не форсируйте события и строго следите за соблюдением всех необходимых правил, иначе невозможно будет избежать серьезных ошибок.

Именинники: Александр, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Нил.

26 ноября, пятница

23-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Сложный день с нестабильными энергетическими потоками. Лучше не вступать в споры и следить за своими высказываниями. Сейчас самые простые шутки могут стать поводом для серьезной ссоры.

Лучший способ выйти из нервозного состояния - тяжелые физические нагрузки.

Именинники: Антон, Герман, Иван, Никифор.

27 ноября, суббота

24-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Активный день, без агрессии. Походит для большинства дел. Особенно хорошо заниматься ремонтом, строительством, благотворительностью.

Хорошо получать новые знания, а также отправляться в путешествия, не связанные с рабочими обязанностями.

Именинники: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Федора, Филипп.

28 ноября, воскресенье

24-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Решаем проблемы, восстанавливаем утраченные связи. Есть неплохие шансы помириться с врагами, а также превратить конкурентов в союзников.

Можно приступать к новым глобальным делам, эффектом от которых вы хотите наслаждаться продолжительное время.

Именинники: Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

29 ноября, понедельник

25-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Пассивный день. Какие бы то ни было активности сегодня противопоказаны. Следует заниматься только теми делами, которые не требуют концентрации и логического мышления.

Еще лучше заняться собой: уделить внимание здоровью и красоте.

Именинники: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Пантелеймон, Сергей, Федор.

30 ноября, вторник

26-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Вокруг кипят страсти и сегодня это будет особенно заметно. Сейчас как никогда легко стать жертвой мошенников или попасть под влияние темных личностей. Чтобы этого не случилось, держите ухо востро!

Именинники: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь, Михаил, Никон.