«Полдома практически нет!»: причиной взрыва газа в пятиэтажке Набережных Челнах могло стать самовольное подключение к трубе

Набережные Челны. Спасатели во время поисково-спасательных работ у дома, где произошел взрыв газа. Фото: Римма Мухаметзянова/ТАСС

Первые видео последствий взрыва в пятиэтажке №48/20 в Набережных Челнах, снятые очевидцами, появились в Сети около половины шестого вечера в понедельник, 25 октября. Кадры похожи на фрагменты фильма-катастрофы про землетрясение: по дороге и тротуару разбросаны глыбы каменных обломков, припаркованные машины, побитые камнями, мигают аварийками, в эпицентре ЧП – полураскуроченный дом, а вокруг толпятся люди.

«Полдома практически нету!», - ужасается один из очевидцев за каждом.

«Вышел с женой и сынов в магазин, а тут вот какой ужас случился», - с трепетом в голосе говорит другой, судя по всему, жилец этого злосчастного дома.

Следом начала появляться официальная информация. Поначалу было решено, в доме, между 4 и 5 этажами взорвался газ. Хотя, по другим данным, взрыв мог случиться в квартире, где жил одинокий 70-летний дедушка, Василий Рогачев. Стена здесь рухнула полностью. Ударная волна была такой мощности, что перекрытия не выдержали, и квартиры на двух этажах разнесло вдребезги. Обломки стен рассыпало по улице на несколько метров. Шум и грохот, по рассказам очевидцев, был слышен в соседних домах. Кто-то решил, что это «дети балуются хлопушками», кто-то подумал, что «упал самолет», а кто-то «почувствовал вибрацию».

- Мы мимо проезжали на автобусе и смотрим, по улице камни полетели, - рассказала одна из очевидиц.

- А я узнал, что у нас в районе взрыв, думал, наш дом взорвался, - обеспокоенно подхватывает другой житель Набережных Челнов.

Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома. Фото: МЧС России/ТАСС

Почти мгновенно на место происшествия прибыли спасательные бригады подразделения Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона – 90 человек и 32 единицы спецтехники. Началась спасательная операция. При том, что 32 человека были из дома эвакуированы, несколько пострадавших осталось под завалами. На 5 этаже на помощь звал мужчина – его нашли живым и здоровым, на четвертом из-под кучи камней молил о помощи женский голос. Ничего некоторое время не было известно о 17-летнем парне Жене Иванове, жившем в одной из пострадавших квартир. Но его, к счастью, тоже отыскали под завалами живым и высвободили из-под обрушившихся плит. Также спасли и его 11-летнего брата. Об этом СМИ сообщил Минздрав.

Среди пострадавших оказался и совсем маленький ребенок: его надрывный плач разносился по округе.

Все, кто получил травмы, с переломами и ушибами разной степени тяжести, переданы в руки врачей. Остальным же жильцам разрушенного дома какое-то время придется пожить в гостинице: местные власти организовали для их перевозки автобусы.

В Набережные Челны, на место ЧП, вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Следователям предстоит выяснить, имела ли место халатность. По неподтвержденным пока данным, около месяца назад в этот дом приходили с проверкой газовики.

Рабочая версия случившегося - взрыв действительно мог произойти в квартире пенсионера Рогачева: по предварительным данным, накануне ему отключили газ, и он подключился к трубе самовольно. Скорее всего, причиной трагедии как раз и стала утечка.