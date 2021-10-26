Волгоградская область, сентябрь 1976 года. Отбор севрюги для получения икры на Волгоградском осетровом рыбоводном заводе. Фото: Николай Суровцев/ТАСС

26 октября 1976 года вышло постановление ЦК КПСС о введении в СССР рыбного дня — для лучшего развития рыбной промышленности. Им был объявлен четверг.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ САЙРЫ

Это была вторая попытка. Первый раз рыбный день появился в 1932 году по настоянию наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Мяса в стране, после гражданской войны и коллективизации, категорически не хватало. Зато были грандиозные планы по созданию рыбной и консервной промышленности. Гражданам и стали пропагандировать новое меню. С конца 30-х действительно появились всем известные советские рыбные консервы — сайра, шпроты, лосось (не менее знаменитая килька в томате в массовых количествах начала производиться позже, с середины 50-х). Но и осетрина тогда не считалась прямо-таки деликатесом, в буфетах продавалась вместе с чаем, хотя зачастую и «второй свежести» - вспомним «Мастера и Маргариту».

После войны про рыбный день забыли — не до него было. Но в 70-е вспомнили снова. СССР вырвался в мировые лидеры по вылову океанической рыбы. А советские граждане от замороженного-перемороженного минтая на прилавках и его ближайших родственников нос воротили, прозвали едой для кошек. На этот раз к делу подошли серьезнее: для рыбного дня был выбран конкретный день недели. По четвергам все предприятия общественного питания должны были кормить посетителей исключительно рыбными блюдами.

Консервные банки ждут отправки на производство, Находка, СССР, 1974 год. Фото Юрия Муравина /Фотохроника ТАСС/. Фото Юрия Муравина /Фотохроника ТАСС/

Почему четверг? Утверждалось, что это наиболее спокойный день, когда лучше всего подумать о разнообразии питания и воздержаться от мяса. «Тяжелый» понедельник уже далеко, но и выходные еще не завтра. Существует и мнение, что выбор был сделан в пику православию, по канонам которого полагается не есть мясо по средам и пятницам.

Так или иначе, а рыбный день прижился. И просуществовал примерно десятилетие — до поздней перестройки.

«У НИХ ДОЧКА НАРОДИЛАСЬ, ЛЕНЯ МОЙВОЧКОЙ НАЗВАЛ»

Отношение к рыбному дню в народе было разным. В столовых, конечно, вывешивали плакаты «Для рыбы в меню есть место всегда — разнообразят питание рыбные блюда», но обычно четверговый обед уж очень большим разнообразием не отличался. Если не брать какие-нибудь «закрытые» заведения, где и икорку с севрюжкой подавали, традиционное меню чаще всего включало запеченную спинку минтая или биточки из него же, котлеты из мойвы, что-нибудь из почему-то всегда безвкусного хека, иногда скумбрию. Еще был рассольник с рыбой или уха и закусь, которую всегда разбирали в первую очередь: селедка под шубой, закуска из мойвы или просто выложенные на маленькую тарелочку шпроты.

Честно скажу, я в советском детстве рыбный день тихо ненавидела — хорошо, что готовили в основном дома, где во все дни предпочитали борщ.

Народ на попытки привить ему вкус к рыбным блюдам отозвался многочисленными частушками типа: «Серебристый хек женился, ледяную рыбку взял. У них дочка народилась, Леня (Леонид Ильич Брежнев) мойвочкой назвал». Тем не менее потребление рыбы в стране росло: к 1980 году в сравнении с 1950 оно увеличилось больше чем на 10 кило в год на человека. Со временем даже стало понятно, что так издеваться над рыбой, как это делали в советских столовках, вовсе не обязательно: минтай вполне может быть не страшного желтого, а белого цвета, а хек — вовсе не пересушенным...

Сколько наши люди ели в прежние времена Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СЕЙЧАС ЛУЧШЕ, ЧЕМ В СССР? КОМУ КАК

Нынче «застойный» рыбный день некоторые вспоминают не без ностальгии. Главным образом — цену вопроса: вот были ведь времена, когда комплексный рыбный обед из трех блюд стоил порядка 30 копеек. Да и вообще в поздние семидесятые — начале восьмидесятых рыба была одним из самых дешевых продуктов. Мойвой действительно можно было кормить кошек (на форуме развлекательного интернет-сообщества «Я плакалъ» посчитали, что на среднюю зарплату ее можно было купить 850 кг), минтай стоил порядка 40 копеек за кило, треска — 50-60 копеек, килька — копеек 20.

А сейчас… Если брать официальные цифры, потребление рыбы на душу населения в России сейчас вполне достойное и выше, чем в СССР — больше 22 кг на человека в год. К этим данным, правда, периодически возникают вопросы. Пару лет назад одно из агентств заявило, что Росстат считает потребление рыбы в живом весе, то есть со всеми потрохами, а люди так ее не едят, и что на самом деле потребление упало до уровня 60-х. Но даже если поверить официальной статистике, получается, что часть населения рыбопродуктов недоедает. В СССР-то большинство питалось примерно одинаково. А сейчас, по данным Росстата, потребление рыбы и морепродуктов по разным группам населения, в зависимости от их достатка, колеблется от 14 до 30 кг в год. То есть часть ест их куда больше, чем в советские времена, а часть — меньше.

Только цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЛОВИМ ВСЕ БОЛЬШЕ, А ГДЕ ИЗОБИЛИЕ?

Судя по отчетам Росрыболовства, вылов рыбы в России постоянно увеличивается. Но — и цены на нее тоже. Причем — быстрее чем даже на говядину (за последние шесть лет она подорожала на 40% с небольшим, а мороженая рыба — почти на 90%). Это при том, что, как утверждают с высоких правительственных трибун, с самообеспечением говядиной у нас есть некоторые проблемы, а показатели доктрины продовольственной безопасности по обеспечению себя рыбой выполняем сверх плана.

Рост цен Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Так невыгодно ее внутри страны продавать, слишком низкая покупательская способность плюс неразвитая инфраструктура, высокие транспортные издержки… Лучше экспорт, - сообщили несколько экспертов, попросивших на всякий случай не упоминать их имена.

- В 70-80-е годы на прилавках магазинов в основном была так называемая столовая народная рыба - минтай, треска, сельдь, скумбрия. Сейчас ассортимент гораздо шире, - попытался ответить «КП» руководитель направления по закупкам компании «Русский Рыбный Мир» Игорь Попов. - Но Россия вошла в мировую экономику. И если на экспорт, условно, минтай стоит 100 рублей за кг, на внутреннем рынке он не может стоить 20 или 30 рублей за кг — работать в убыток компании не станут. И сейчас потребление рыбы снижено высокими ценами. Для части населения недоступны некоторые продукты переработки рыбы, которые стоят дороже мяса, красная рыба, морепродукты. Вырастут доходы населения — будет и изобилие рыбных продуктов в магазинах.

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ

Спинка минтая с яйцом «по-советски»

Понадобятся: минтай - 250-300 г, лук репчатый - 1/2- шт. , яйца - 2 шт., сметана - 2 ст. л., мука - 1 ст. л., растительное масло - 2 ст. л., соль - 1/2 ч. л., перец черный молотый - 1 щепотка, зелень петрушки - 2 щепотки.

У рыбы нужно оставить только спинку, нарезать ее на небольшие кусочки. Посолить, поперчить, обвалять в муке и обжарить со всех сторон на хорошо разогретой сковороде. Не забыть вытащить хребет с косточками. Яйца взбить со сметаной, лук репчатый — мелко нарезать. Фольгу смазываем растительным маслом, выкладываем туда рыбу, посыпаем луком, заливаем яйцом со сметаной, закрываем фольгой сверху. Запекаем 20 мин в разогретой до 190-200 градусов духовке. Посыпаем мелко нарезанной петрушкой.