Во МХАТе состоялась презентация романа «Великая кошачья революция», который предсказал пандемию коронавируса

МХАТ открыл двери котам-революционерам Фото: Иван МАКЕЕВ

Самый актуальный и амбициозный театр страны в очередной раз подтвердил свой статус. То у них над сценой парит дирижабль, то Бузова спасает Сталина, то постановка-блокбастер «Лавр» в режиме реального времени стирает грани эпох. На этот раз в стенах МХАТа началось кошачье восстание. Главред радио «КП» Андрей Горбунов презентовал здесь свой второй роман «Великая кошачья революция». Книга рассказывает о том, как домашний кот Пушок за 9 глав (читай жизней) превращается в тирана.

Презентация состояла из ответов на вопросы читателей и автограф-сессии Фото: Иван МАКЕЕВ

- В третьей главе Пушок, который мечтает прийти ко власти в Мургипте, неожиданно становится жертвой отравления, - рассказал собравшимся Горбунов. - Этот эпизод сильно смахивает на реальную ситуацию с Алексеем Навальным. А в 6-й главе котов ждет страшная напасть — Котовропу косит черная чумка. Правительство закрывает всю мурлыкающую братию по домам… Вы можете подумать, что это супер-конъюктурная книга, написанная по мотивам новостной повестки. Но на самом деле первый вариант романа был закончен еще в 2011 году. Он хранится в редакции литературного журнала «Урал». Так что легко можно проверить, что это реальность следует за сюжетом «Великой кошачьей революции», а не наоборот.

Весь тираж «ВКР», который взял на реализацию МХАТ, был раскуплен в течение часа Фото: Иван МАКЕЕВ

«ВКР» - это не только текст, но еще и красочные иллюстрации. Их нарисовала автор проекта «Лакшери-Котакшери» Елена Соломонова. Художница добавляет:

- Представляете мое удивление, когда рисунки, которые я делала для Андрея, начали сбываться в реальной жизни!

Одна из иллюстраций к роману. Рисунок: Елена СОЛОМОНОВА Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Горбунов рассказал, что большинство звезд согласилось принять участие в его проекте бесплатно Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, Андрей рассказал на презентации об аудио-версии книги. Премьера состоится 5 ноября.

- Мы хотели представить аудио-версию в середине ноября. Но тут случился локдаун. Все кинотеатры и рестораны будут закрыты. Чем заняться людям? Конечно, слушать «Великую кошачью революцию»! В общем, мы сдвинули премьеру по просьбам (не)трудящихся.

МХАТ любит экспериментировать с форматами своих мероприятий Фото: Иван МАКЕЕВ

Персонажей в аудио-версии «ВКР» озвучили: Сергей Шнуров, Вера Алентова, Евгений Ройзман, Тина Канделаки, Наталья Поклонская, Олег Кашин, Николай Валуев, Слава КПСС, Mirele, рэпер Сява, Надежда Толоконникова, Владимир Жириновский и 84-летняя бабушка Андрея Горбунова Мария Волосникова.

"Великая кошачья революция" началась со МХАТа Фото: Иван МАКЕЕВ

Завершилась презентация тем, что автор попросил всех собравшихся хором помяукать на камеру. А затем будущие читатели «Великой кошачьей революции» передали видео-привет бабушке Андрея.

Весь тираж «ВКР», который взял на реализацию МХАТ, был раскуплен в течение часа!

У каждого гостя был вопрос для автора Фото: Иван МАКЕЕВ

Автор признался, что хочет предложить стриминговым платформам сделать мультсериал по его кошачьей эпопее Фото: Иван МАКЕЕВ

Слоган романа: "Когда миска терпения переполнена, в мире разгорается Великая кошачья революция" Фото: Иван МАКЕЕВ

Так как речь идет о кошачьих приключениях, в книге не главы, а "жизни". И всего их 9 Фото: Иван МАКЕЕВ

Аудио-версия "ВКР" выйдет 5 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ