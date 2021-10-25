Во МХАТе состоялась презентация романа «Великая кошачья революция», который предсказал пандемию коронавируса

МХАТ открыл двери котам-революционерам
Фото: Иван МАКЕЕВ
Самый актуальный и амбициозный театр страны в очередной раз подтвердил свой статус. То у них над сценой парит дирижабль, то Бузова спасает Сталина, то постановка-блокбастер «Лавр» в режиме реального времени стирает грани эпох. На этот раз в стенах МХАТа началось кошачье восстание. Главред радио «КП» Андрей Горбунов презентовал здесь свой второй роман «Великая кошачья революция». Книга рассказывает о том, как домашний кот Пушок за 9 глав (читай жизней) превращается в тирана.
Презентация состояла из ответов на вопросы читателей и автограф-сессии
Фото: Иван МАКЕЕВ
- В третьей главе Пушок, который мечтает прийти ко власти в Мургипте, неожиданно становится жертвой отравления, - рассказал собравшимся Горбунов. - Этот эпизод сильно смахивает на реальную ситуацию с Алексеем Навальным. А в 6-й главе котов ждет страшная напасть — Котовропу косит черная чумка. Правительство закрывает всю мурлыкающую братию по домам… Вы можете подумать, что это супер-конъюктурная книга, написанная по мотивам новостной повестки. Но на самом деле первый вариант романа был закончен еще в 2011 году. Он хранится в редакции литературного журнала «Урал». Так что легко можно проверить, что это реальность следует за сюжетом «Великой кошачьей революции», а не наоборот.
Весь тираж «ВКР», который взял на реализацию МХАТ, был раскуплен в течение часа
Фото: Иван МАКЕЕВ
«ВКР» - это не только текст, но еще и красочные иллюстрации. Их нарисовала автор проекта «Лакшери-Котакшери» Елена Соломонова. Художница добавляет:
- Представляете мое удивление, когда рисунки, которые я делала для Андрея, начали сбываться в реальной жизни!
Одна из иллюстраций к роману. Рисунок: Елена СОЛОМОНОВА
Фото: Андрей ГОРБУНОВ
Горбунов рассказал, что большинство звезд согласилось принять участие в его проекте бесплатно
Фото: Иван МАКЕЕВ
Кроме того, Андрей рассказал на презентации об аудио-версии книги. Премьера состоится 5 ноября.
- Мы хотели представить аудио-версию в середине ноября. Но тут случился локдаун. Все кинотеатры и рестораны будут закрыты. Чем заняться людям? Конечно, слушать «Великую кошачью революцию»! В общем, мы сдвинули премьеру по просьбам (не)трудящихся.
МХАТ любит экспериментировать с форматами своих мероприятий
Фото: Иван МАКЕЕВ
Персонажей в аудио-версии «ВКР» озвучили: Сергей Шнуров, Вера Алентова, Евгений Ройзман, Тина Канделаки, Наталья Поклонская, Олег Кашин, Николай Валуев, Слава КПСС, Mirele, рэпер Сява, Надежда Толоконникова, Владимир Жириновский и 84-летняя бабушка Андрея Горбунова Мария Волосникова.
"Великая кошачья революция" началась со МХАТа
Фото: Иван МАКЕЕВ
Завершилась презентация тем, что автор попросил всех собравшихся хором помяукать на камеру. А затем будущие читатели «Великой кошачьей революции» передали видео-привет бабушке Андрея.
Весь тираж «ВКР», который взял на реализацию МХАТ, был раскуплен в течение часа!
У каждого гостя был вопрос для автора
Фото: Иван МАКЕЕВ
Автор признался, что хочет предложить стриминговым платформам сделать мультсериал по его кошачьей эпопее
Фото: Иван МАКЕЕВ
Слоган романа: "Когда миска терпения переполнена, в мире разгорается Великая кошачья революция"
Фото: Иван МАКЕЕВ
Так как речь идет о кошачьих приключениях, в книге не главы, а "жизни". И всего их 9
Фото: Иван МАКЕЕВ
Аудио-версия "ВКР" выйдет 5 ноября
Фото: Иван МАКЕЕВ
В наши дни книги не читают. С ними фоткаются. Впрочем, "ВКР" получилась такой красочной, что с ней грех не сделать селфи
Фото: Иван Макеев