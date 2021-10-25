«Каждая НКО — кладезь человеческих историй! Расскажите о них миру»: эксперты dobro.live провели медиа-встречу в Петербурге

Фото: «Открытые НКО».

Некоммерческие организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области каждый день помогают делать наш мир лучше. Благотворительный фонд «Навстречу каждому» поддерживает детей, оставшихся без попечения родителей, семьи с детьми-инвалидами, трудных подростков. Волонтеры экологического проекта «Чистая Вуокса» уже освободили от мусора 90% островов Вуоксы, продолжают экопоходы и делятся с другими своим опытом. Благотворительный фонд «Диакония» не дает пропасть бездомным людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Фонд «Нить добра» помогает в реабилитации и социальной адаптации детей, прошедших и проходящих лечение тяжелых болезней. А общественная организация «Великан» — пациентам с очень редким заболеванием — акромегалией и аденомами гипофиза. Некоммерческая организация «Душа мамы» берет по свое крыло женщин, столкнувшихся с эмоциональным выгоранием, усталостью и послеродовой депрессией. А работа общественной организации «Перспективы» направлена на оказание помощи детям с тяжелыми формами инвалидности и их поддержку, когда они становятся взрослыми.

Фото: «Открытые НКО».

Но зачастую этим НКО, как и многим другим по всей России, не хватает ресурсов, чтобы рассказать жителям региона о своей невероятно важной работе и привлечь к своим добрым делам новых людей. Помочь им в этом призван портал «Открытые НКО» — своего рода открытая «пресс-служба» некоммерческих организаций. С начала 2019 года благодаря проекту в региональных и федеральных медиа вышло больше 5 тысяч публикаций о работе некоммерческого сектора.

Чтобы о платформе и ее возможностях узнали как можно больше СМИ и НКО, мы идем на встречи с ними. 23 октября 2021 года состоялась медиа-встреча в Санкт-Петербурге в пресс-центре «Комсомольской правды», которая также поддерживает проект.

Лерика Пивненко, PR-продюсер портала «Открытые НКО», рассказала о том, как работает платформа, как НКО могут присоединиться к ней.

— Задачи нашего проекта — объединить на одном ресурсе НКО и СМИ, помочь некоммерческим организациям с написанием материалов, предложить медиа готовый социальный контент, а также обучить НКО работе с журналистами, — рассказала Лерика Пивненко.

Механизм работы простой: после регистрации на сайте dobro.live представители НКО могут отправить заявку, выпускающие редакторы доработают ее и предложат региональным и федеральным СМИ в зависимости от информационного повода. Также на сайте в разделе «Лекторий» можно найти выступления экспертов о том, как работать со словом, с фото, с соцсетями, о секретах публичных выступлений, юридических аспектах работы СМИ и НКО и многом другом.

Фото: «Открытые НКО».

О том, почему для НКО сегодня очень важен видеоконтент, как он помогает заявить о своей работе и привлечь к ней еще больше волонтеров и доноров, рассказала Александра Калашникова, руководитель проекта «Открытые НКО», руководитель по развитию социальных проектов АО «ИД «Комсомольская правда».

— Почему видео так важно? В 2021 году в среднем каждый человек смотрит видео по 100 минут в день. При этом, по данным YouTube, потребление видеоконтента растет, в среднем, на 100% каждый год на протяжении последних 5 лет, — отметила Александра Калашникова. – Огромную роль видео играет для продвижения своих проектов в социальных сетях: по данным исследований, 92 процента пользователей регулярно пересылают друг другу ролики. Видеоконтентом люди делятся в 12 раз чаще, чем текстом и фото. Вот почему для НКО важно уметь создавать видео, которое позволит привлечь больше внимания к своей работе и со стороны СМИ, и со стороны волонтеров, доноров. Важно понимать: чем больше об организации будет информации в медиа, тем легче ей будет франдрайзить, привлекать средства на свою работу и новых людей.

Именно поэтому «Открытые НКО» запустили обучающий лайфхак-лекторий «Как просто снимать классное видео». Сейчас проходит обучение первого потока. В следующем году запланировано еще два курса, набор на них откроется позже.

Кроме того, «Открытые НКО» теперь помогают некоммерческим организациям не только готовить тексты о своих проектах, но и создавать видеоролики. Отправляя заявку на сайте dobro.live, вы можете прикрепить ссылку на платформу, куда загружены исходники видео, и сделать пометку в заявке, что необходима помощь в подготовке видеоролика. С вами свяжется наш видеоредактор для дальнейшей работы.

— Всегда ищите героя для своих видеоисторий, — советует Александра Калашникова. – Уверена, каждая НКО — это кладезь человеческих историй! Расскажите миру о своих подопечных, волонтерах, меценатах — через них зритель лучше всего узнает, чем живет ваш фонд, как он реально помогает людям. Важно дарить зрителям эмоции: не стесняйтесь делиться ими — слезы счастья завоюют доверие человека быстрее и крепче, чем сотня анонсов, статей и пресс-релизов.

На встрече представители некоммерческих организаций поделились своими успехами в сотрудничестве со СМИ, а также рассказали о трудностях, с которыми им приходилось сталкиваться. В свою очередь эксперты «Открытых НКО» рассказали о самых успешных кейсах в работе портала. Один из них – помощь в освещении и продвижении акции «Я вернулся, мама!», которую в преддверии 75-летия Победы запустила некоммерческая организация из Чечни «Наш дом – город Грозный!» Волонтеры по всей стране искали родных солдат, погибших под Грозным в годы войны и захороненных в братских могилах на территории республики. Мы подробно и живо рассказали о проекте и отправили письма в 40 регионов со списками захороненных бойцов. Получили большой отклик – в СМИ, в том числе федеральных, вышло больше 250 материалов.

Фото: «Открытые НКО».

Напомним, что зарегистрироваться на dobro.live и присылать материалы о своих проектах, мероприятиях, акциях и добрых историях подопечных могут НКО со всей России. Следующие медиа-встречи «Открытых НКО» запланированы в таких городах, как Нижний Новгород, Краснодар, Уфа, Красноярск, Омск, Самара, Челябинск, Воронеж.

Портал «Открытые НКО» благодарит за помощь в организации мероприятия генерального директора филиала «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Ирину Жеглову, а также Алёну Чичигину и Марину Когер.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.