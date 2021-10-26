Рэп-композиция, высмеивающая Байдена, заняла первое место в американских хит-парадах

Брайсон Грей решил высмеять действующего президента Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Американский рэпер Брайсон Грей решил высмеять действующего президента США Джо Байдена и написал композицию, в которой высказал свое негативное отношение к его деятельности, упомянув все основные грехи главы Белого дома - хаотичный вывод войск из Афганистана, неэффективную борьбу с коронавирусом, а заодно и когнитивные способности Байдена.

В клипе рэпер снялся в кепке с принтом «Сделаем Америку великой», широко использовавшимся в предвыборной кампании Трампа, а также в футболке с надписью «Импичмент Байдену».

В качестве припева Грей выбрал призыв «Вперед, Брэндон!», ассоциирующийся сейчас у американцев с неприятием действий президента страны.

Эта фразу произнес в прямом эфире репортер телеканала NBC, комментировавший одну из автогонок NASCAR с участием гонщика Брэндона Брауна. С трибун вовсю скандировали «К черту Байдена!», и это было слышно телезрителям. Но комментатор – сторонник Демократической партии США - стал настаивать, что зрители кричат «Вперед, Брэндон!».

Шутки, мемы и комментарии на эту тему стали немедленно распространяться в соцсетях, а фраза «Вперед, Брэндон!» стала популярной. Все понимают, что она намекает на то, что Байдену давно пора в отставку.

Теперь американские болельщики на разных соревнованиях попеременно кричат то «К черту Байдена», то «Вперед, Брэндон!».

Композиция Грэя вышла на первое место в музыкальных чартах, потеснив новый хит Адели.

К успеху рэпера остались неравнодушными некоторые его коллеги, немедленно написавшие свои песни на эту же тему. И композиция певца Лозы Александера с аналогичным названием заняла 3-е место в чарте iTunes.