«Жадность и ненависть» - Молдавия впервые купила газ в обход «Газпрома»

За русофобию, наконец, пора заставлять платить Фото: EAST NEWS

Договор на поставку газа в обход «Газпрома» впервые заключила Молдавия. Она получит 1 миллион кубометров газа не из России, а из Польши. Что это значит?

Первое: Сама сделка для Кишинева невыгодная. Потому что, как уже проговорилась премьер Молдавии Наталья Гаврилица, цена этого контракта рыночная — около $1000 за тысячу кубометров газа. Точную цифру премьер не называет — страшная коммерческая тайна. Сказано лишь, что эта закупка «пробная».

Второе: Все прекрасно поняли, что этот польский «пробник» понадобился Кишиневу, исключительно, чтобы шантажировать «Газпром». Потому что до сих пор Россия поставляла Молдавии газ всего по $145-250 (летом — биржевая цена, а зимой — привязанная к нефти). Но такой супер-контракт смог пробить предыдущий президент Молдавии Игорь Додон - он ездил в Москву договариваться и вообще проводил политику нейтралитета. Не тащил страну в НАТО или в Румынию.

Но молдаване в этом году решили выбрать президентом Майю Санду, которая все лето — как попрыгунья стрекоза - ездила то в Киев, то в ООН, проклиная агрессию Москвы и требуя вывести миротворцев России из Приднестровья.

А тут — зима катит в глаза. А контракт с Газпромом не перезаключен (он кончился в сентябре-2021).

Что делать? Шантажировать!

Третье. Сейчас «Газпром» продает Молдавии газ по $790. И готов дать скидку в 15-25%, если Кишинев выплатит накопленный долг в $703 миллиона. Если нет — то с 1 ноября газ перекрываем.

Кишинев платить долг не желает, ссылаясь на то, что он, в том числе, наделан Приднестровьем. Москва в ответ говорит — если вы считаете Приднестровье своим, то платите.

Четвертое. Кишинев ищет газ уже и на Украине, и в Румынии.

Румыны продать газ готовы. Но они сами получают его из России — по «Турецкому потоку». И тоже по рыночной цене (долгосрочного контракта у Бухареста с «Газпромом» нет). Так что вряд ли румыны продадут газ молдаванам ниже рынка.

С Украиной — интересно. Там заявили, что готовы дать газ Молдавии бесплатно! То есть, в долг: потом вернете. Но все понимают, что Украина так же покупает именно российский газ. Только с накруткой — через посредников в ЕС. По какой же цене он попадет Кишиневу?

И вот Польша — пока в шоколаде. Потому что у нее еще не закончился долгосрочный контракт с «Газпромом». И она может себе позволить отгрузить Молдавии 1 миллион кубов, заработав на этом 3-4 цены!

Но и этот контракт заканчивается, потому что гордая Варшава объявила, что его не продлит. Что будет покупать газ танкерами из США (теперь, после подорожания газа, поляки, наверняка, готовы взять свои слова обратно).

Но 1 миллион кубометров газа для Молдавии, потребляющей в год 1,2 миллиарда кубов (и еще 1,8 млрд. кубов жжет Приднестровье), это на несколько часов погреться. Даже на сутки не хватит!

Пятое. «Газпром» ждет до 1 ноября переговорщиков из Молдавии. Но ни президент Майя Санду, ни премьер Наталья Гаврилица в Москву ехать не желают.

Чем кончится этот клинч — станет понятно в ближайшие же дни.

Но спонсировать ценами на газ режим, который проклинает Россию, катается в Киев, чтоб оттуда называть Крым «оккупированным», и ведет свою страну в состав Румынии и НАТО — было бы слишком. Согласитесь. За русофобию, наконец, пора заставлять платить.

Ничего личного — исключительно рыночные отношения.