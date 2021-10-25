Молдавия заключила контракт на закупку газа у Польши

Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника Фото: REUTERS

Молдавия заключила контракт о закупке газа у польской компании PGNiG. Пробный транш составит миллион кубометров топлива, сообщает пресс-служба правительства страны.

Отмечается, что Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника. По словам властей страны, они намерены оценить, насколько выгоден импорт от других поставщиков. Сообщается также, что перемены в поставщиках газа никак не отразятся на тарифах для потребителей в стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что власти Молдавии самостоятельно создают кризис с поставками газа. По его словам, тело нынешнего долга страны составляет 433 миллиона долларов, если учитывать просрочки платежей — 709 миллионов долларов. Куприянов сообщил, что власти страны не хотят признавать накопившийся долг и почему-то возмущены ценами на газ.